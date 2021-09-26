 İsviçre′de eşcinsellere evlilik eşitliği tanıyan yasa için referandum | Avrupa | DW | 26.09.2021

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Avrupa

İsviçre'de eşcinsellere evlilik eşitliği tanıyan yasa için referandum

İsviçre'de eşcinsellere evlenme hakkı tanıyan yasal düzenleme için bugün referandum düzenleniyor. Hükümet ve parlamento ilgili yasa değişikliğini onaylamıştı.

İsviçre'de eşcinsellerin evlenmelerine karşı olanların kullandığı bir afiş

İsviçre'de eşcinsellerin evlenmelerine karşı olanların kullandığı bir afiş

Orta Avrupa ülkesi İsviçre'de halk bugün eşcinsellere de evlenme hakkı tanıyan yasa için sandık başında. Kamuoyu anketleri refeferandumdan bu konuda evet oyu çıkacağına işaret ediyor.

Eşcinsellerin evlilik eşitliğinden yararlanmalarını sağlama konusunda İsviçre, Avrupa'da en geç hareket eden ülkeler arasında bulunuyor. Hükümetin de parlamentonun da kabul ettiği yasal düzenlemeye karşı çıkanlar düzenledikleri imza kampanyasıyla konunun halkoyuna sunulmasını sağladı.

Eşcinsellere evlenme hakkı tanıyan yasaya karşı çıkanlar, evlilik bağının sadece bir kadın ile erkek arasında kurulan bir birliktelik olarak kalması gerektiğini savunuyor. Karşıtlar son haftalarda ağlayan çocuk görsellerinin de yer aldığı kampanyalarla çocukların eşcinsel birlikteliklerden zarar gördüğü yönünde mesajlar vermeye çalıştı. Eşcinsellerin evlenmelerini reddedenlerin bu bağlamda en çok karşı çıktığı konulardan biri de evlat edinmelerini engellemek. Nitekim hükümetin ve parlamentonun onayladığı düzenleme evlat edinmelerini, eşcinsel birliktelik yaşayan kadınların suni döllenme yaptırarak çocuk sahibi olmasını mümkün kılıyor.

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Eşcinsel milletvekilinden mecliste evlilik teklifi

İsviçre'de bugün ayrıca Genç Sosyalistler (JUSO) partisinin inisiyatifi ile halk oylamasına sunulan bir diğer düzenleme de ülkedeki zengin kesimden alınan varlık vergisinin artırılması. Son kamuoyu yoklamalarına bakıldığında bunun başarısızlıkla sonuçlanacağı tahmin ediliyor.

dpa,AFP/ETO,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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