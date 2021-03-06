 İsviçre’de burka ve peçe yasağı geliyor | AVRUPA | DW | 07.03.2021

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AVRUPA

İsviçre’de burka ve peçe yasağı geliyor

İsviçre’de Müslüman kadınların vücudu tamamen kapatan burka ve yüzü, gözler hariç örten peçe kullanmasının yasaklanmasını öngören referandumda, ilk tahminlere göre yüzde 51 oranında evet oyu verildi.

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İsviçre'de yapılan, ülke genelinde burka ve peçe yasağı uygulanmasına dair referandumda ilk tahminlere göre sandıktan yüzde 51 oranında evet oyu çıktı. Bu sonuç tescillenirse, sağlık sorunu gibi istisnalar dışında Müslüman kadınlar, ibadethaneler dışında ülke genelinde vücudu tamamen örten burka giyemeyecek ve gözler dışında yüzü kapatan peçe takamayacak.

Ülkede olduğu kadar Avrupa'da ve Müslüman ülkeler başta olmak üzere, dünya çapında tartışma yaratan referanduma karşı çıkanlar, söz konusu halk oylamasının İslam karşıtı ırkçılığı teşvik ettiğini öne sürüyor.

"Amacımız kadının baskı altına alınmasını engellemek"

İsviçre'de bu referandumun yapılmasını sağlayan girişim, 2009 yılında da önayak olduğu bir başka referandumla, ülkede yeni minareler inşa edilmesinin yasaklanmasını sağlamıştı.

Walter Wobmann

Walter Wobmann

Sağ muhafazakar girişimin öncü isimlerinden Walter Wobmann, oylama öncesinde Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamada, "amaçlarının kadının baskı altına alınmasını engellemek" olduğunu ifade ederek, "Kadının kişiliğinin yok sayılmasının bizde yeri yoktur, bu sebepten bu girişimi başlattık. Bizde yüz gösterilir, bu özgürlükçü, demokratik toplum düzenimizin bir işaretidir" demişti.

2018 yılında yapılan son sayımlara göre Müslümanlar İsviçre'de halkın yüzde 5,3'ünü oluşturuyor. Bunlar arasında peçe takan kadınların oranının ise yaklaşık yüzde 30 olduğu sanılıyor.

dpa,DW / ET,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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