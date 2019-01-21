İsviçre bankasına rekor para cezası

Paris'te mahkeme İsviçre'nin en büyük bankası UBS'i 2004-2012 yıllarında Fransız müşterilerine vergi kaçırmalarına yardım ettiği ve kara para akladığı gerekçesiyle açılan davada suçlu buldu. Bankaya 3,7 milyar euro para cezası veren mahkeme, ayrıca Fransız devletinin uğradığı zarardan ötürü de 800 milyon euro tazminat ödenmesine hükmetti. Mahkeme bankanın beş eski yöneticisini ve bir Fransız yetkiliyi de 6 aydan 18 aya kadar ertelenmiş hapis cezalarına çarptırdı.

Bankadan yapılan açıklamada karara itiraz edileceği bildirildi. UBS baş hukuk müşaviri Markus Diethelm "Bu anlaşılmaz bir karar, itiraz edeceğiz. Hiçbir bulgu, hiçbir kanıt yok" dedi.

Fransız yetkililer İsviçre bankasının toplamda 10 milyar euro civarında vergiyi maliyenin gözünden kaçırdığını tespit etmişti. Savcılığın iddiasına göre UBS zengin müşteriler çekmek için bu kişilerin varlıklarını sistematik olarak yasadışı bir şekilde gizledi. Davanın savcısı, banka yöneticilerinin bunun Fransa yasalarına aykırı olduğunu kesinlikle bildiklerini ifade etti. UBS temsilcisi ise banka hesaplarının Fransa'dan İsviçre'ye taşınması operasyonunun İsviçre yasalarına uygun olduğunu ve bazı Fransız müşterilerin İsviçre'deki varlıklarını bildirmedikleri için bunlardan haberdar olmadıklarını belirtti.

Fransız basınına göre UBS'in aldığı ceza ülkede şimdiye kadar bir bankaya verilen en büyük ceza oldu. Bankanın aldığı toplam ceza 2018'de elde ettiği net 4,3 milyar euro civarındaki kârını geçiyor. Mahkeme kararının ardından UBS hisselerinde ortalama yüzde 4 değer kaybı yaşandı.

rtr/AFP/GY,HT

© Deutsche Welle Türkçe