İsveç'te Olof Palme soruşturması kapatıldı

İsveç'te Başsavcılık, eski başbakanlardan Olof Palme'nin 1986 yılında öldürülmesiyle ilgili yürüttüğü soruşturma hakkındaki kararını verdi. Başsavcı KristerPetersson, baş şüpheli Stig Engström'ün 2000 yılında öldüğüne işaret ederek soruşturmanın kapatıldığını açıkladı.

Soruşturmayı 2017 yılında devralan Başsavcı Petersson, fail olarak nitelendirdiği Engström'le ilgili olarak, "Söz konusu kişi ölü. Bu yüzden ona suçlama yöneltemiyorum. Bu nedenle soruşturmayı kapatmaya karar verdim" dedi.

Engström, yıllardır süren soruşturmada daha önce de adı geçen ve bu nedenle İsveç kamuoyunda bilinen bir isim.

Cinayet akşamında olay yeri yakınlarındaki Scandia şirketine ait binada çalıştığı için "Skandia Adam" olarak adlandırılan ve Palme'nin solcu politikalarına karşıtlığıyla tanınan grafik tasarımcısı Engström, soruşturmanın başlarında tanık olarak dinlenmişti. Ancak polis, ifadesini birçok kez değiştirdiği gerekçesiyle Engström'ün güvenilir bir tanık olmadığına ve olayla bir ilgisi bulunmadığına karar vermişti. İsveç medyasında çıkan haberlerdeyse Engström'ün suçunu gizlemek için ifadesini değiştirdiği öne sürülmüştü.

Engström, 2000 yılında 66 yaşındayken hayatını kaybetmişti. Ölüm nedeninin intihar olduğu düşünülüyor.

10 bini aşkın kişi sorgulanmıştı

Palme, 28 Şubat 1986'da başkent Stockholm'de yanında korumalarının olmadığı bir akşam eşi Lisbeth Palme'yle birlikte sinemadan eve dönerken sokakta sırtından vurularak öldürülmüştü. Kaçan saldırganın kimliğiyse yıllardır tespit edilemedi.

O tarihten bu yana 10 bini aşkın kişi sorgulandı, 130'dan fazla kişi suçu üstlendi.

Son dönemde soruşturmayla ilgili yeni iddialar ortaya atılmıştı. İsveç gazetesi Aftonbladet, soruşturmada cinayet silahına ulaşıldığını öne sürdü. İngiliz Guardian gazetesiyse geçtiğimiz günlerdeki haberinde Güney Afrika istihbaratından yetkililerin geçen Mart ayında İsveçli müfettişlerle buluşarak suikast hakkında bilgi verdiğini bildirdi.

PKK iddiası

Yıllar içinde cinayetle ilgili çok sayıda senaryo dile getirildi.

Bunlardan biri de Palme'nin PKK tarafından öldürüldüğü. Bir başka teoriye göre Palme, Güney Afrika gizli servisi tarafından öldürüldü. Palme o dönem beyaz azınlık tarafından yönetilen Güney Afrika'nın politikalarına ciddi eleştiriler getiriyordu.

İsveç'te 1969'dan ölümüne kadar Sosyal Demokrat Parti'nin liderliğini yapan Palme, 1969-1976 ve 1982-1986 yılları arasında da başbakanlık görevini üstlenmişti.

DW,AFP,dpa,AP,rtr/CÖ,BK

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