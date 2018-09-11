 İsveç′te hükümet yine kurulamadı | AVRUPA | DW | 29.10.2018

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AVRUPA

İsveç'te hükümet yine kurulamadı

Seçimlerin üzerinden iki ay geçmesine rağmen İsveç'te hükümet kurulamadı. Sosyal Demokrat parti liderliğindeki ikinci girişim de başarısızlıkla sonuçlandı. Seçimlerin yenilenmesi gündeme gelebilir.

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İsveç Başbakanı Stefan Löfven

İsveç Başbakanı ve Sosyal Demokrat Parti genel başkanı Stefan Löfven Pazartesi günü hükümet kurmaya ilişkin girişimin başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı.

Sosyal Demokrat Parti lideri açıklamasında "Parlamentoda kabul edilebilir bir hükümet kurulması imkanı göremiyorum" dedi. Muhafazakar Ilımlı Parti liderliğindeki koalisyon görüşmelerinin başarısızlığa uğraması sonrasında görevi üstlenen Sosyal Demokrat parti başkanı Löfven merkez sağ ve merkez sol bloktan partilerle hükümet kurmaya çalıştı. 9 Eylül'de gerçekleşen seçimlerde birinci çıkan Löfven'in kurduğu azınlık hükümeti meclisten güven oyu alamamıştı.

Parçalı parlamento

Seçimde parlamentodaki bloklar neredeyse eşit sayıda sandalye kazanmıştı. İktidarda bulunan Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Sol Parti yüzde 40,6 oranını bulurken, merkez sağ ittifakında yer alan partilerin toplam oy oranı ise yüzde 40,3 civarında olmuştu. Göçmen karşıtı politikalarıyla öne çıkan sağ popülist İsveç Demokratları seçimlerde parlamentonun üçüncü büyük partisi olmuş, bu nedenle de olası bir koalisyonun kilit partilerinden biri haline gelmişti. Ancak büyük partiler şimdiye kadar yüzde 18'e yakın oy alan sağ popülist parti ile işbirliğine yanaşmadı.

Hükümet kurma girişiminin bir kez daha başarısızlığa uğraması seçimlerin yenilenmesini gündeme getirdi. Parlamento başkanı Anderas Norlen'in dört defa hükümet kurma görevi verme yetkisine sahip. Dördüncü denemede de hükümet kurulamaması halinde seçimlerin yenilenmesi gerekiyor.

DW,rtr/MY/GY

© Deutsche Welle Türkçe

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