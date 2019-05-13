 İsveç′te Assange′ın iadesini zorlaştıracak karar | AVRUPA | DW | 03.06.2019

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AVRUPA

İsveç'te Assange'ın iadesini zorlaştıracak karar

İsveç'te mahkeme tecavüzle suçlanan Julian Assange'ın gözaltına alınmasını isteyen savcılığın talebini reddetti. Bu karar Assange'ın tutuklu olduğu İngiltere'den İsveç'e iadesini zorlaştıracak.

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WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın gözaltına alınmasını talep eden İsveç savcılığı, Uppsala Bölge Mahkemesi'nden ret yanıtı aldı.

Mahkeme, Assange'ın kefaletle serbest bırakılma koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle hâlihazırda İngiltere'de hapiste olduğunu belirtti ve 47 yaşındaki Avustralyalı hakkında İsveç'te yürütülen soruşturmanın gözaltı kararı olmadan da sürdürülebileceğine hükmetti. Uppsala'daki mahkeme, bu doğrultuda Avrupa soruşturma emri (EIO) çıkarılabileceğini ve Assange'ın ifadesinin İngiltere'de alınabileceğini bildirdi.

Başsavcı Yardımcısı Eva-Marie Persson, Assange'ın geçmişte soruşturma sürecinde İsveçli makamlarla işbirliğine gitmeyi reddedip İsveç'e iade edilmemek için Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğine sığındığını hatırlatmıştı. Başsavcı bu nedenle Assange'ın gözaltına alınıp İsveç'te sorgulanmasını talep etmişti. İsveçli başsavcı mahkemeden vereceği gözaltı kararıyla, Assange hakkında Avrupa genelinde tutuklama emri çıkarmayı hedefliyordu. Bu da Assange'ın İsveç'e olası iade sürecindeki ilk adım olacaktı.

İsveç Başsavcı Yardımcısı Eva-Marie Persson

İsveç Başsavcı Yardımcısı Eva-Marie Persson

Assange'ın avukatı: Büyük bir zafer

Assange'ın İsveçli avukatı Per E. Samuelson mahkemenin verdiği kararı "büyük bir zafer" olarak niteledi. Samuelson, tutuklu Assange'ın kaçma riski bulunmadığı için aksi yöndeki bir kararın "anlamsız" olacağını sözlerine ekledi.

İsveçli savcı Persson, Assange'a 2010 yılında yöneltilen tecavüz suçlamasıyla ilgili soruşturmayı geçen ay yeniden açma kararı almıştı. Persson, Assange'ın 2012'de Londra'da sığındığı Ekvador Büyükelçiliğinden ayrılması nedeniyle soruşturmanın sürdürülmesinin mümkün olacağı düşüncesiyle bu kararı aldıklarını açıklamıştı. Assange hakkındaki suçlama 2017 yılında düşürülmüştü. Ancak yayımladığı WikiLeaks belgeleri nedeniyle ABD tarafından da iadesi istenen Assange, elçilik binasını terk etmemişti. Bu binada yedi yıl geçiren Assange, Ekvador'un sığınmacı statüsünü kaldırması üzerine geçen Nisan ayında Ekvador Büyükelçiliğine giren İngiliz polisince gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. İngiliz mahkemesi 1 Mayıs'ta verdiği kararda "kefaletle serbest bırakılma koşullarını ihlal" ettiği gerekçesiyle Assange'a 50 hafta hapis cezası vermişti.

ABD Adalet Bakanlığı ise geçen ay Assange'a, çoğu WikiLeaks bağlantılı olmak üzere, 17 yeni suçlama yöneltilmişti.

DW,dpa,AFP,AP/CÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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