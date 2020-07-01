İsveç korona kriz stratejisini gözden geçiriyor

Koronavirüs pandemisiyle mücadelede sokağa çıkma kısıtlamaları koymayan İsveç, kriz yönetimini gözden geçireceğini açıkladı. Hükümet, İsveç Savunma Araştırmaları Ajansı'nı (FOI) alınan tedbirlerin analizi için görevlendirdi.

FOI, Çarşamba günü İsveç’in birçok "uyarı işareti" olmasına karşın korona krizine hazırlıkta eksikleri olduğu yönünde bir rapor sunmuştu.

FOI uzmanları raporda SARS, kuş gribi, domuz gribi gibi birçok salgından edinilmiş deneyimler olmasına rağmen İsveç’in korona pandemisi ortaya çıktığında buna hazırlığının yeterli olmadığını kaydetti. Pandeminin İsveç'te kriz yönetimindeki zayıflıkları ve nüfusun sağlamlağını ortaya koyduğu belirtildi.

Raporda ayrıca koruyucu kıyafet ve tıbbi teçhizat eksikliği eleştirildi. Tedarik zincirlerindeki boşlukların "en üst düzeyde planlama" konusundaki eksikliklere işaret ettiği belirtildi.

İsveç'te önlem alınmamıştı

İsveç korona krizini yönetim biçimi tepki topluyor. Birçok Avrupa ülkesinin aksine İsveç'te virüsün yayılmasını önlemek için sokağa çıkma kısıtlamaları konmadı. Okullar, kafeler, barlar, restoranlar ve şirketlerin büyük bölümü açık kalmaya devam etti.

Bu nedenle de nüfusu yaklaşık 10 milyon 300 bin kişi olan İsveç'te diğer İskandinav ülkelerine göre daha yüksek ölüm oranları kaydedildi. Vaka sayısının 70 bini geçtiği İsveç'te 5 bin 400'den fazla insan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

AFP / EC, HS

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