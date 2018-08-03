 İsveç hükümetinden feminist dış politika kılavuzu | AVRUPA | DW | 24.08.2018

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AVRUPA

İsveç hükümetinden feminist dış politika kılavuzu

İsveç nasıl feminist bir dış politika izlenebileceği konusunda diğer ülkeleri bilgilendiren bir kılavuz hazırladı.

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström

İsveç hükümeti dünya genelinde kadın haklarına katkı sağlamak için önemli bir adım attı. Hükümet nasıl feminist bir dış politika izlenebileceği konusunda kılavuzun tanıtımını resmi internet sitesinden duyurdu. Yüz sayfalık kılavuz, diğer ülkeler ve sivil toplum kuruluşlarını feminist dış politika konusunda bilgilendirmeyi hedefliyor. Kılavuzun tanıtımında, "feminist dış politika, dünya genelinde cinsiyetler arasında eşitliği sağlamayı, kadın ve kız çocuklarının temel haklarını desteklemeyi amaçlamaktadır" denildi.

İsveç'in merkez sol hükümeti kılavuzda feminist dış politika konusunda edindiği tecrübeler hakkında bilgi veriyor ve diğer ülkeleri de aynı yönde politikalar izlemeye davet ediyor. Cinsel şiddetle mücadele ve kadınların siyasete katılımı gibi konu başlıklarının dikkat çektiği kılavuzda, "cinsiyet eşitliği hükümetin barış ve güvenlik gibi bilumum hedeflerine ulaşmasının özünü oluşturur" ifadesine yer veriliyor.

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström kılavuzun tanıtımında yaptığı açıklamada, İsveç hükümetinin dört yıldır izlediği feminist dış politikanın sağladığı ilk başarıya işaret etti. Bakan, 2016 yılında Kolombiya hükümetiyle FARC arasındaki barış anlaşmasına kadın ve erkeğin eşit olduğu ifadesinin alındığını hatırlattı. Kolombiya'daki taraflar görüşmeleri İsveç'te yapmıştı.  

İsveç'te 2016 yılında dışişleri bakanlığı bünyesindeki 10 İsveçli büyükelçiden dördü kadındı. Bundan 20 yıl önce ise İsveç'te büyükelçiler arasında kadınların oranı sadece yüzde 10'du.

AFP / HT, CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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