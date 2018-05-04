İsveç Akademisi'ni sarsan tecavüz skandalında hapis cezası

Her yıl Nobel Edebiyat Ödülü'nün verileceği kişiyi belirleyen İsveç Akademisi'ni sarsan tecavüz skandalında Fransız Jean-Claude Arnault iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Stockholm'deki mahkeme, sanığı 2011 yılında 5 Ekim'i 6 Ekim'e bağlayan gece genç bir kadına tecavüz etmekten suçlu buldu. Arnault, uzun yıllar Akademi üyeliği yapan Katarina Frostensen'in eşi.

72 yaşındaki fotoğrafçı Arnault, 2011 yılının Ekim ve Aralık aylarında söz konusu kadına iki kez tecavüz etmek suçlamasıyla yargılanıyordu. Hâkim Gudrun Antemar, sanığın Ekim ayındaki tecavüzden suçlu bulunduğunu açıkladı. Mahkeme ayrıca Arnault'nun davacıya 115 bin İsveç Kronu (12 bin 900 dolar) tazminat ödemesine hükmetti. İsveç'te tecavüz suçundan hüküm giyenlere verilen en yüksek ceza 6 yıl, en düşük ceza ise 2 yıl hapis. Tecavüz edilen kişi 18 yaşın altında olduğu takdirde, hapis cezası 10 yıla kadar çıkabiliyor.

#MeToo kampanyası çerçevesinde 18 kadından suçlama

Frostensen'in, İsveç Akademisi'nin fonlarıyla kültürel bir proje yürüten eşi Arnault, Kasım 2017'de #MeToo kampanyasının da etkisiyle 18 kadın tarafından cinsel taciz ve saldırı ile suçlanmıştı. "Dagens Nyheter" gazetesinin araştırmalarına göre, Arnault'nun uzun yıllar İsveç Akademisi'nin kadın üyelerine, kadın çalışanlarına ve Akademi üyelerinin kızlarına cinsel taciz ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti.

2019'da iki Nobel Edebiyat Ödülü verilecek

İddiaların kamuoyuna yansıması üzerine, Arnault hakkında nasıl yol izleneceği konusunda Akademi'de büyük bir tartışma yaşanmıştı. 18 üyeden altısının çalışmalara katılmama kararı vermesinin ardından Nobel Edebiyat Ödülü jürisi karar alamayacak duruma düşmüştü. Bu nedenle 2018'de Nobel Edebiyat Ödülü verilmeyecek. Akademi, bu yılın ödülünün 2019 ödülü ile birlikte verileceğini duyurmuştu.

DW,AFP/AÜ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe