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İstihbarat

İstihbarat, siyasi makamlara sunulmak üzere toplanmış bilgi. Ham bilginin ötesinde birleştirilmiş, değerlendirilmiş, çözümlenmiş, yorumlanmış ve ayıklanmış bilgidir.

DW Türkçe'nin istihbarat ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Ein Polizeifahrzeug steht vor der Botschaft der Russischen Föderation. Russland ist enger Verbündeter von Belarus.

Berlin'deki Rus Büyükelçiliği'nde gizemli ölüm 05.11.2021

Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatın üst katlardan düşerek ölmesi soru işaretlerini beraberinde getirdi. Diplomatın aslen Rus iç istihbarat teşkilatı FSB'ye çalıştığı belirtiliyor.
dpatopbilder - 11.07.2018, Bayern, München: Demonstranten halten bei einer Kundgebung Schilder mit Porträt Abbildungen der NSU-Opfer. In München war am Morgen der Prozess gegen den rechtsterroristischen NSU mit Schuldsprüchen zu Ende gegangen. Foto: Lino Mirgeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Alman iç istihbarat başkanı: NSU cinayetlerinde cevapsız kalan çok soru var 14.10.2021

Alman iç istihbarat teşkilatı BfV’nin Başkanı Haldenwang, terör örgütü NSU ile ilgili olarak "cevapsız kalan çok soru var" dedi, yapılan hatalarla yüzleşerek dersler çıkartılmasının önemli olduğunu söyledi.
ARCHIV - Ein Arbeiter fegt am 03.03.2005 im Foyer des CIA-Hauptquartiers in Langley, Washington, USA. EPA/DENNIS BRACK/BLACKSTAR/POOL (zu dpa Deutschland weist obersten US-Geheimdienstler aus) +++(c) dpa - Bildfunk+++

CIA’de istihbarat fiyaskosu 06.10.2021

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı’nın (CIA) yurt dışında ABD adına istihdam ettiği onlarca muhbirinin son yıllarda yakalandığı, öldürüldüğü ya da ifşa edildiği ortaya çıktı.
ARCHIV - Mitglieder eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei stehen am 05.04.2013 in Köln (Nordrhein-Westfalen). Die Zahl der Einsätze der Spezialeinheiten der nordrhein-westfälischen Polizei ist im vergangenen Jahr um fast ein Viertel gesunken. (zu dpa/lnw «Einsätze der Polizei-Spezialeinheiten deutlich zurückgegangen» vom 11.06.2017) Foto: Marius Becker/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Gülencilere saldırı planı soruşturmasında MİT şüphesi 01.10.2021

Gülencilere saldırı planladığı şüphesiyle Düsseldorf kentinde tutuklanan Türk vatandaşının MİT'e çalıştığı ve Gülen yapılanması mensuplarıyla ilgili bilgi topladığı yönünde "somut işaretler" bulunduğu bildirildi.
Olaf Scholz (l-r), SPD-Spitzenkandidat in der Bundestagswahl und Bundesfinanzminister, Annalena Baerbock, Spitzenkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen deren Parteivorsitzende, und Armin Laschet, Spitzenkandidat von CDU/CSU in der Bundetagswahl, CDU-Parteivorsitzender und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, stehen vor Beginn des dritten TV-Triells, der Kanzlerkandidatendiskussion bei ProSieben und Sat.1, im Studio H im Stadtteil Adlershof beieinander.

Başbakan adayı Scholz kara para aklama soruşturmasında dinlenecek 20.09.2021

Almanya'da Maliye Bakanı ve başbakanlığın favori adayı Olaf Scholz, seçimlere altı gün kala Federal Parlamento Maliye Komisyonu'nda bakanlığıyla ilgili yürütülen soruşturmayla ilgili soruları yanıtlayacak.

Virus attack in city.

Rapor: Virüs biyolojik silah olarak geliştirilmedi 28.08.2021

ABD istihbaratı, koronavirüsün çıkışına dair merakla beklenen raporunun bir kısmını kamuoyu ile paylaştı. Raporda virüsün ortaya çıkışına dair somut bir sonuç yer almadı.
Taliban fighters display their flag on patrol in Kabul, Afghanistan, Thursday, Aug. 19, 2021. The Taliban celebrated Afghanistan's Independence Day on Thursday by declaring they beat the United States, but challenges to their rule ranging from running a country severely short on cash and bureaucrats to potentially facing an armed opposition began to emerge. (AP Photo/Rahmat Gul)

Berlin Afganistan fiyaskosunu tartışıyor 19.08.2021

Alman dış istihbarat servisi BND, Taliban'ın ilerleyişini önceden tahmin edemediği için eleştirilerin odağında. Tartışma, Merkel'in başını başbakanlığı sonrasında da ağrıtacak kadar büyüyor.

Afghan militiamen join Afghan defense and security forces during a gathering in Kabul, Afghanistan, Wednesday, June 23, 2021. Taliban gains in north Afghanistan, the traditional stronghold of the country's minority ethnic groups who drove the insurgent force from power nearly 20  years ago, has driven a worried government to resurrect militias whose histories have been characterized by chaos and widespread killing. (AP Photo/Rahmat Gul)

İstihbarat servisleri: Kabil yakında düşebilir 11.08.2021

Taliban'ın Afganistan'daki ilerleyişi sürerken ABD Başkanı Biden, Taliban'la Afganların artık kendisinin savaşması gerektiğini söyledi. ABD gizli servisleri de Kabil'in yakında düşeceğini tahmin ediyor.

ABD UFO raporu ifşa bekleyenleri ikna edemedi 02.07.2021

ABD'de tanımlanamayan hava olaylarının sayısının artması üzerine hazırlanan istihbarat raporu kamuoyuna sunuldu. Amerikan istihbaratının son 17 yılda gözlemlenen 144 hava olayıyla ilgili raporuna göre bunlardan sadece biri aydınlatılabildi. Ancak uzaylı ifşası bekleyenler raporu yeterince aydınlatıcı bulmadı.
Mehrere Überwachungskameras an einem Parkplatz in Schönefeld (Brandenburg), aufgenommen am 10.10.2017. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

Rus bilim adamına casusluk suçlaması 21.06.2021

Almanya'da bir Rus bilim adamı casusluk şüphesiyle gözaltına alındı. Bir üniversitede görevli İlnur N. isimli kişi, bilimsel bilgileri Rus dış istihbarat servisine iletmekle suçlanıyor.
03.02.2018 - Wolfsgruss - Demonstration in Solidarität mit Afrin durch kurdische Gruppen in München - Am Samstag den 3. Februar, zogen mehr als 500 Kurden und Unterstützer durch die Münchner Innenstadt um gegen die anhaltende türkische Offensive in Afrin zu demonstrieren. Vor Beginn der Demonstration kam es zu Auseinandersetzungen, bei denen mindestens zwei Personen vorübergehend in Gewahrsam genommen wurden. Während der Auftaktkundgebung am Stachus sammelten sich etwa dreissig bis fünzig türkische Nationalisten und versuchten Demosntrationsteilnehmer, durch das zeigen des so genannten öWolfsgruss˜, zu provozieren. *** 03 02 2018 Wolf greeting demonstration in solidarity with Afrin by Kurdish groups in Munich on Saturday 3 February drew more than 500 Kurds and supporters through the Centre of Munich to oppose the continuing T Copyright: xMichaelxTrammerx

Türkiye kökenli örgütler Alman istihbarat raporunda 17.06.2021

Almanya'nın 2020 yılı iç istihbarat raporunda Türkiye kökenli örgütlerden PKK, DHKP-C ve Ülkücüler öne çıkarken MİT'in de Erdoğan, AKP ve hükümetin hizmetinde olduğuna işaret edildi.

DW Haber - 17.06.2021 17.06.2021

HDP'li Kemalbay: Katil birden çok kişiyi öldürmek istiyordu, Sedat Peker videoları: Savcılar neden harekete geçmiyor?, Boğaziçi'nde senato tepkisi büyüyor, Alman istihbarat raporunda Türkiye bağlantılı örgütler için ne deniyor?
29.08.2020, Berlin, Impression von der Anti-Corona Großdemo, die erneut von der Bewegung Querdenken 711 aus Stuttgart angemeldet wurde. Nachdem der Berliner Senat die Demonstration verboten hatte, haben das Berliner Verwaltungsgericht und in weiterer Instanz das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg diese Demo genehmigt. Zur Kundgebung wurde unter dem Motto Sturm auf Berlin und mit dem Hashtag #Berlin2908 aufgerufen. Gekommen sind erneut Demonstranten aus den unterschiedlichsten Lagern, die meisten ohne Mund- / Nasenschutz unterwegs waren. Dabei auch wieder Rechte, Reichsbürger, Impfgegner und allerhand sonstige Verschwörungstheoretiker, die gegen die anhaltenden Corona-Maßnahmen protestieren. Weil die Teilnehmer sich nicht an die Abstandsregeln gehalten haben, wurde die Demo von der Polizei teilweise aufgelöst. Im Bild: Demonstranten vor dem Brandenburger Tor mit Flaggen des Deutschen Kaiserreiches und Preußen sowie eine großen Q der Q-Bewegung bzw. QAnon-Bewegung.

Almanya’da pandemi döneminde aşırıcılık tehlikesi arttı 15.06.2021

Almanya’da 2020 istihbarat raporu açıklandı. Buna göre pandemi döneminde sadece sağlık alanında durum değişmedi, güvenlik konusunda ise özel ve sorunlu bir durum ortaya çıktı.

DW Haber - 10.06.2021 10.06.2021

DW Haber'de bugün: Siyasette "aç olanları siz doyurun" polemiği, CHP'li belediyelerin vatandaşa hangi yardımları engellendi?, "MİT ve Cumhurbaşkanlığı Kuzey Kıbrıs seçimlerine müdahale etti" iddiası, Müsilaj denizin altında nasıl görünüyor?

The CIA seal is seen on the floor during a visit by U.S. President Donald Trump on Jan. 21, 2017 at the CIA headquarters in Langley, Va. (Olivier Douliery/Pool/Sipa USA/TNS) Photo via Newscom picture alliance

Biden ABD istihbaratına Covid-19 soruşturmasını derinleştirme talimatı verdi 27.05.2021

ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan istihbarat servislerine koronavirüs pandemisinin kaynağını soruşturma yönünde çabaları artırma ve 90 gün içinde bir rapor hazırlama talimatı verdi.

06.11.2019, Berlin: Der Dienstwagen mit Standarte des Bundespräsidenten steht vor dem Gebäude des Bundesnachrichtendienstes (BND). Das Staatsoberhaupt besucht die Zentrale des deutschen Geheimdienstes. Foto: Wolfgang Kumm/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Alman istihbarat teşkilatı Instagram'a girdi 17.05.2021

Alman dış istihbaratı BND, kapalı kutu imajından sıyrılma ve dışa açılma stratejisinde yeni bir adım daha atarak Instagram'da hesap açtı. Teşkilat, genç yeteneklere ulaşabilmeyi hedefliyor.
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