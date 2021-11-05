İstihbarat

Alman iç istihbarat başkanı: NSU cinayetlerinde cevapsız kalan çok soru var

Alman iç istihbarat teşkilatı BfV’nin Başkanı Haldenwang, terör örgütü NSU ile ilgili olarak "cevapsız kalan çok soru var" dedi, yapılan hatalarla yüzleşerek dersler çıkartılmasının önemli olduğunu söyledi.