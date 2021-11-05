İstihbarat

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ABD'de tanımlanamayan hava olaylarının sayısının artması üzerine hazırlanan istihbarat raporu kamuoyuna sunuldu. Amerikan istihbaratının son 17 yılda gözlemlenen 144 hava olayıyla ilgili raporuna göre bunlardan sadece biri aydınlatılabildi. Ancak uzaylı ifşası bekleyenler raporu yeterince aydınlatıcı bulmadı.