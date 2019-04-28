 İstihbarat raporu: Almanya’da aşırı sağcı şiddet artıyor | ALMANYA | DW | 24.06.2019

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ALMANYA

İstihbarat raporu: Almanya’da aşırı sağcı şiddet artıyor

Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın raporuna göre Almanya’da aşırı sağcı şiddette 2018’de yüzde 71,4 artış kaydedildi. 2017’de aşırı sağcı şiddet eylemlerinin sayısı 28 iken bu sayı 2018’de 48’e yükseldi.

Deutschland Festival Schild und Schwert in Ostritz (picture-alliance/ZB/N. Holgerson)

Almanya'da geçen yıl aşırı sağcı şiddette artış kaydedildi. Bild am Sonntag gazetesinin iç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV) 2018 yılı raporuna dayandırdığı habere göre, aşırı sağcı şiddet eylemlerinde bir önceki yıla göre yüzde 71,4 artış kaydedildi. Rapora göre, 2017'de 28 aşırı sağcı şiddet eylemi kaydedilirken, 2018'de bu sayı 48'e yükseldi.

Perşembe günü açıklanacak olan rapora göre, 2018 yılında aşırı sağcı kaynaklı olduğundan şüphelenilen altı öldürmeye teşebbüs vakası kaydedildi. Bu vakaların altısının da yabancı düşmanlığı kaynaklı olduğu ifade edildi. Bunun yanı sıra "Halk arasında nefret yayacak antisemitist söylemlerin” de yayıldığı belirtildi.

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Almanya Başbakanı Merkel, aşırı sağcıların işledikleri suçlar aydınlatılamazsa devlet kurumlarının güvenilirliğini yitirebileceğini söyledi. Merkel, hükümetin konuyu “son derece ciddiye aldığını” ifade etti. (22.06.2019)

Almanya Dışişleri Bakanı Maas "Almanya’nın bir aşırı sağcı terör sorunu olduğunun artık kabul edilmesi gerektiğini" ifade etti. Maas, toplumu da aşırı sağa karşı sokağa çıkmaya çağırdı. (22.06.2019)

Kassel Bölge Valisi Lübcke'yi öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alınan cinayet zanlısının daha önce aşırı sağcı şiddet olaylarına karışmış olduğu açıklandı. (17.06.2019)

Almanya’da sağ popülist AfD’nin söylemleri artan oranda toplumda kabul görüyor. DW Türkçe’ye konuşan uzmanlar modern kavramlarla yeni bir kılıfa bürünmüş bu ideolojinin Alman demokrasisini tehdit ettiği görüşünde. (14.06.2019)

Raporda, 2018 yılında 24 bin 100 kişi aşırı sağcı olarak nitelendirildi. Bu sayının bir önceki yıla göre 100 daha fazla olduğu belirtildi. Yaklaşık 12 bin 700 kişi ise Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından "şiddet eğilimli” olarak nitelendirildi.

Rapora göre, aşırı sağcı olarak nitelendirilen kişiler sığınma başvurusunda bulunanlar ve Müslümanlar başta olmak üzere "yabancıların” yanı sıra siyasetçileri de düşman olarak görüyor. Raporda, aşırı sağcıların ülkede "yabancı etkisiyle bozulma” yaşandığını öne sürdüğü ve "ulusal kimlik” kaybından endişe ettiği ifade ediliyor.

Almanya'da İmparatorluk Vatandaşları (Reichsbürger) ve "Selbstverwalter” (Kendi Kendini Yönetenler) adlı yapılanmalar güvenlik ve istihbarat birimlerinde kaygı yaratıyor. İmparatorluk Vatandaşları, Almanya Federal Cumhuriyeti'ni reddederek, Alman İmparatorluğu'nun devamını talep ediyorlar. "Selbstverwalter” adlı grup ise Almanya Federal Cumhuriyeti'nden çıktıklarını ilan ediyor. Anayasayı Koruma Teşkilatı her iki grubu da "devlet düşmanı” olarak nitelendiriyor. Raporda, her iki grubun toplam üye sayısı 2017 yılında 16 bin 500 iken bu sayının 2018'de 19 bine yükseldiği belirtiliyor. Bunlardan yaklaşık 950'si aşırı sağcı olarak nitelendiriliyor.

KNA/JD,BÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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