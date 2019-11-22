 İstihbarat Komitesi raporu: Trump hakkında “çok güçlü” kanıtlar var | DÜNYA | DW | 03.12.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

İstihbarat Komitesi raporu: Trump hakkında “çok güçlü” kanıtlar var

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Trump hakkındaki azil soruşturması raporunu açıkladı. Rapora göre, Trump’a yönelik suçlamalar “çok güçlü” kanıtlarla destekleniyor.

ABD Temsilciler Meclisi

ABD Temsilciler Meclisi

ABD Temsilciler Meclisi'nin İstihbarat Komitesi, Başkan Donald Trump hakkında yürütülen azil soruşturmasına ilişkin raporunu yayınladı. Demokratlara göre rapor, Ukrayna skandalında Trump'a yönelik suçlamaları teyit ediyor.

Trump, görevini kötüye kullanarak gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde olası rakibi eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ve ülkede iş bağlantıları olan oğlu hakkında soruşturma açılması için Ukrayna yönetimine baskı uygulamakla suçlanıyor.

Raporda, Trump'a yönelik suçlamaların "çok güçlü” kanıtlarla desteklendiğine işaret edilerek, Donald Trump'ın kendi çıkarları doğrultusunda 2020 yılında yapılacak seçimlere yabancı bir hükümetin müdahalesini sağlamak için makamını kötüye kullandığı ifade edildi. Raporda ayrıca, Trump'ın Ukrayna skandalını araştırma konusunda Kongre'nin faaliyetlerini engellemeye çalıştığı kaydedildi. Raporda, Başkan Trump'ın “hatalı davranışının” yanı sıra Kongre'nin çalışmalarını engellemeye çalıştığına dair "güçlü kanıtların” olduğu ifade edildi.

Raporda, ayrıca azil soruşturmasının Trump'ın seçimleri yeniden kazanabilmek için kişisel olarak ve aracılar üzerinden Ukrayna'nın müdahalesini talep ettiği bilgisi yer aldı. Bunun yanı sıra, Trump'ın Ukrayna’ya askeri yardımı baskı aracı olarak kullandığı ve Devlet Başkanı Volodimir Selenski ile Beyaz Saray'da görüşmeyi Biden ve oğlu hakkında ülkede soruşturma açılması şartına bağladığı dile getirildi.

İstihbarat Komitesi'nin Demokratik Partili Başkanı Adam Schiff, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Azil soruşturması, Başkan Trump’ın kendi siyasi kazanımları uğruna yabancı bir ülkenin müdahalesini talep etmek için makamının gücünü kullandığını çok güçlü ve tartışmasız kanıtlarla ortaya koydu” ifadesini kullandı. Schiff, "Kimse hukukun üzerinde değildir” dedi.

AFP, dpa/JD, EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Trump, Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu'na katılmayacak

Beyaz Saray, azil soruşturması çerçevesinde 4 Aralık Çarşamba günü düzenlenmesi beklenen Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu'nun ilk oturumuna ABD Başkanı Trump'ın katılmayacağını bildirdi. (02.12.2019)  

Azil soruşturmasının ilk kaybedeni Ukrayna

Trump hakkındaki azil soruşturmasının odağındaki Ukrayna, sürecin “ilk kaybedeni olma” endişesini yaşıyor. (22.11.2019)  

Trump’ın eski danışmanı: Seçimlere Ukrayna müdahalesi bir kurgu

Azil soruşturmasında ifade veren Trump’ın eski Rusya danışmanı, 2016 Başkanlık seçimlerine Rusya’nın değil, Ukrayna’nın müdahale ettiği yönündeki iddiaların uydurma olduğunu söyledi. (21.11.2019)  

ABD'nin AB elçisinden Trump'a karşı ifade

Trump’a yönelik azil soruşturmasında ifade veren Büyükelçi Sondland, Başkanın Ukrayna’ya baskı yaptığı iddialarını doğruladı. Sondland, durumdan Pompeo dahil birçok üst düzey yetkilinin haberdar olduğunu öne sürdü. (20.11.2019)  

Benzer içerik

Symbolbild Fahne USA Ukraine

Azil soruşturmasının ilk kaybedeni Ukrayna 22.11.2019

Trump hakkındaki azil soruşturmasının odağındaki Ukrayna, sürecin “ilk kaybedeni olma” endişesini yaşıyor.

USA Impeachment öffentliche Anhörung

Ukrayna skandalında Trump’ın üzerindeki baskı artıyor 14.11.2019

Demokratların Ukrayna skandalı nedeniyle Trump’ın görevinden azledilmesi için başlattığı süreçte tanıklar ilk kez kamuya açık oturumda ifade verdi. Başkan Trump ise süreci “cadı avı” olarak nitelendirdi.

US-Präsident Trump

Trump, Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu'na katılmayacak 02.12.2019

Beyaz Saray, azil soruşturması çerçevesinde 4 Aralık Çarşamba günü düzenlenmesi beklenen Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu'nun ilk oturumuna ABD Başkanı Trump'ın katılmayacağını bildirdi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

MZ: AB iklim kurtarma sürecine ivme kazandırabilir

Alman basınında İspanya'nın başkenti Madrid'te yapılan İklim Zirvesi ve NATO ile ilgili tartışmalar ön plana çıkıyor.  

FOTO-GALERİ

Hannibal Lecter in the film version of Silence of the Lambs

Korku vücuda faydalı mı?

The science of horror  