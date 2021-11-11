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İstifa, bir kişinin çalıştığı işten ayrılmasıdır. Kişiye özel nedenler veya genel gerekçeler sebebiyle görevine belirli veya belirsiz kısmi süreliğine veya süresiz olarak ara vermesi olarak da tanımlanabilir.
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LGBTİ+’ların iş ortamında maruz kaldığı ayrımcılığı araştıran yeni bir çalışmaya göre, özel sektör çalışanlarının yüzde 30,5’i, kamu çalışanlarının ise yüzde 59,7’si çalıştığı kurumda nefret söylemiyle karşılaşıyor