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İstifa

İstifa, bir kişinin çalıştığı işten ayrılmasıdır. Kişiye özel nedenler veya genel gerekçeler sebebiyle görevine belirli veya belirsiz kısmi süreliğine veya süresiz olarak ara vermesi olarak da tanımlanabilir.

DW Türkçe'nin istifa ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

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Türkiye'de LGBTİ+ çalışan olmak: “İstifa etmem için psikolojik şiddete maruz kaldım” 11.11.2021

LGBTİ+’ların iş ortamında maruz kaldığı ayrımcılığı araştıran yeni bir çalışmaya göre, özel sektör çalışanlarının yüzde 30,5’i, kamu çalışanlarının ise yüzde 59,7’si çalıştığı kurumda nefret söylemiyle karşılaşıyor
Lütfü Türkkan, Abgeordnete der türkischen nationalkonservativen Partei, İyi Parti Copyright: ANKA Nachrichten Agentur

İYİ Partili Lütfü Türkkan istifa etti 07.11.2021

Bingöl'de bir vatandaşa küfür eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Meral Akşener'in talebi üzerine görevinden istifa etti. Türkkan olay sonrası Twitter hesabından bir özür mesajı paylaşmıştı.
25/09/2021*** Christian Democratic Union CDU leader and chancellor candidate Armin Laschet (R) and German Chancellor Angela Merkel react on stage during their campaign rally in Aachen, western Germany, on September 25, 2021, one day ahead of the German federal elections. (Photo by Ina Fassbender / AFP) (Photo by INA FASSBENDER/AFP via Getty Images)

Merkel’in partisinde değişim süreci resmen başladı 25.10.2021

Hristiyan Demokrat Birlik Genel Başkanı Laschet, 26 Eylül'deki genel seçimlerde uğradıkları hezimet sonrası görevlerini bırakıyor. İlk adım olarak Türkiye kökenlilerin de yoğun olduğu KRV eyalet başbakanlığından ayrıldı.
Armin Laschet, CDU-Bundesvorsitzender und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, spricht beim Deutschlandtag der Jungen Union im Messe- und Congress Centrum Halle Münsterland.

Laschet eyalet başbakanlığını bıraktı 25.10.2021

26 Eylül'de yapılan genel seçimlerde ağır yenilgiye uğrayan CDU Genel Başkanı Armin Laschet, Kuzey Ren-Vestfalya eyalet başbakanlığı görevinden istifa etti.

ARCHIV - 29.01.2020, Berlin: Jens Weidmann, Präsident der Bundesbank, nimmt an der Sitzung des Bundeskabinetts im Bundeskanzleramt teil. In der Corona-Krise sieht Bundesbankpräsident Jens Weidmann die deutsche Wirtschaft auf einem guten Weg. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Almanya Merkez Bankası Başkanı istifa etti 20.10.2021

Almanya Federal Cumhuriyeti merkez bankası Deutsche Bundesbank Başkanı Jens Weidmann yıl sonunda görevi bırakacağını açıkladı. Weidmann, görevden ayrılma kararını kişisel nedenlerle gerekçelendirdi.

HSK üyesi Hamit Kocabey neden istifa etti? 15.10.2021

Yargı kulislerinde HSK üyesi Kocabey'in istifasının nedenine ilişkin farklı iddialar dile getirilirken, Kocabey'in istifasını bizzat MHP lideri Devlet Bahçeli'nin istediği belirtiliyor.

DW Haber - 15.10.2021 15.10.2021

SADAT silahlı bir güç mü? HSK üyesi Hamit Kocabey neden istifa etti? Kaçırıldığı iddia edilen Yusuf Bilge Tunç'un akıbeti Meclis'e taşındı. TİP'li Erkan Baş: Türkiye'de 3'ncü bir ittifaka ihtiyaç var
NICOSIA, CYPRUS: Self-declared Turkish Republic of Northern Cyprus flag is situated on the five finger mountains in the Turkish part of Nicosia, 04 March 2004. in the divided Mediterranean island of Cyprus.Turkish Cypriot leader Rauf Denktash arrived to Turkish capital Ankara for one-day visit. Hundreds of supporters - members of several parties from across the political spectrum- were waiting for Turkish Cypriot leader Rauf Denktash at the airport to voice their backing. Cyprus is Turkish and it will stay Turkish. Holds on Denktash, wake up Turkey , chanted the demonstrators. We will not leave Cyprus to Greek Cypriots , read one of their banners. A three kilometre-long ( nearly two mile ) queue of vehicles, draped in flags of Turkey and Denktash' self-styled Turkish Republic of Northern Cyprus ( TRNC ), formed along the road outside airport, 04 March 2004. Copyright: Getty Images/AFP

Kuzey Kıbrıs'ta hükümet istifa etti 13.10.2021

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Saner, canlı yayında hükümetin istifa ettiğini duyurarak en erken zamanda seçimlere gidilmesini istedi.
The new Austrian Chancellor Alexander Schallenberg is sworn-in by Austrian President Alexander Van der Bellen (not in the picture) in the presidential chancellery in Vienna, Austria, Monday, Oct. 11, 2021. (AP Photo/Lisa Leutner)

Avusturya'nın yeni başbakanı Schallenberg Türkiye'ye nasıl bakıyor? 11.10.2021

Avusturya'da yolsuzluk suçlamaları üzerine istifa eden Kurz'dan başbakanlığı devralan Schallenberg, yemin ederek görevine başladı. Schallenberg, Türkiye'nin AB üyeliği ve göç gibi konularda Kurz ile benzer görüş sahibi.
Austria's Chancellor Sebastian Kurz, who is under investigation on suspicion of corruption offences, leaves after giving a statement at the federal chancellery in Vienna, Austria October 9, 2021. REUTERS/Lisi Niesner TPX IMAGES OF THE DAY

İstifa eden Kurz "gölge lider" mi olacak? 10.10.2021

Hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Avusturya Başbakanı Kurz, görevinden istifa etti. Kurz'un parti liderliğinde kalacak olması ve önerdiği başbakan adayı, hükümetin gölge lideri olacağı izlenimi yarattı.
Austrian Chancellor Sebastian Kurz speaks during a press conference to inform about the future coronavirus (Covid-19) restrictions at Weltmuseum in Hofburg Palace in Vienna on April 23, 2021. (Photo by JOE KLAMAR / AFP) (Photo by JOE KLAMAR/AFP via Getty Images)

Avusturya Başbakanı Kurz üzerindeki baskı artıyor 08.10.2021

Avusturya Başbakanı Kurz hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturması koalisyon krizine yol açtı. Koalisyon ortağı Yeşiller Kurz'un "göreve uygun olmadığını" savunurken, Kurz ise istifaya yanaşmıyor.

FILE - In this April 28, 2014 file photo, Algerian President Abdelaziz Bouteflika, sitting in a wheelchair, applauds after taking the oath as President in Algiers. German Chancellor Angela Merkel has called off a trip to Algeria at the last minute because long-ailing Algerian President Abdelaziz Bouteflika is too sick to meet her. (AP Photo/Sidali Djarboub, File)

Cezayir'in eski devlet başkanı Buteflika öldü 18.09.2021

20 yıl boyunca iktidarda kalan ve 2019 yılında istifa etmek zorunda kalan Cezayir'in eski devlet başkanı Buteflika 84 yaşında yaşamını yitirdi.

Den Haag, 16.9.2021*** Sigrid Kaag, Außenministerin der Niederlande, spricht mit Journalisten. Kaag ist nach scharfer Kritik des Parlaments an der gescheiterten Afghanistan-Evakuierung zurückgetreten. +++ dpa-Bildfunk +++

Afganistan kaosu ikinci dışişleri bakanının makamına mal oldu 16.09.2021

Afganistan'dan çekilme sürecinde yaşanan kaos, ikinci bir dışişleri bakanının daha makamına mal oldu. İngiltere Dışişleri Bakanı'nın görevden alınmasının ardından Hollanda Dışişleri Bakanı da istifa etti.

9.12.2020+++Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Bundesministerin der Verteidigung und CDU-Bundesvorsitzende, spricht im Bundestag zur Haushaltswoche.

Alman Savunma Bakanı'ndan istifa sinyali 23.08.2021

Afganistan'daki Alman ve yerel görevlilerin tahliyesindeki gecikmeler nedeniyle eleştirilerin odağında olan Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, "kararlarının sorumluluğunu almaya hazır olduğunu" söyledi.

MILLI EGITIM BAKANI ZIYA SELCUK CORUM'DA EGITIM YATIRIMLARI TOPLU ACILIS TORENINE KATILDI. FOTO:YAPRAK KOCER-CORUM-DHA

Ziya Selçuk neden istifa etti? 06.08.2021

Ankara'da kulislere yansıyanlara göre, eğitimdeki "çift başlılık" ve Milli Eğitim Bakanı olarak istediği şeyleri yapamaması Ziya Selçuk'un görevinden istifa etmesinin temel nedenleri arasında gösteriliyor.
MILLI EGITIM BAKANI ZIYA SELCUK, 'UZAKTAN EGITIME BIR FIKRIM VAR' KONULU TOPLANTIYA KATILARAK BURADA BIR KONUSMA YAPTI. FOTO-HARUN OZALP-ANKARA-DHA Fotos von der türkischen Bildungsminister Ziya Selçuk. Er hat heute bei einem Konferenz über die Corona-vorkehrungen im neuen Schuljahr erläutert. Foto Credit DHA

MEB'de gece yarısı bakan değişimi 06.08.2021

Pandemi döneminde eğitimdeki belirsizlik nedeniyle sert eleştirilerin hedefi haline gelen ve bir süredir istifa edeceği konuşulan Bakan Ziya Selçuk görevden ayrıldı. Yerine Mahmut Özer atandı.
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