İstifa, bir kişinin çalıştığı işten ayrılmasıdır. Kişiye özel nedenler veya genel gerekçeler sebebiyle görevine belirli veya belirsiz kısmi süreliğine veya süresiz olarak ara vermesi olarak da tanımlanabilir.

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