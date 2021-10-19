 İstanbul′un taksi sorunu yabancı turistleri de etkiliyor | GÜNDEM | DW | 13.10.2021

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GÜNDEM

İstanbul'un taksi sorunu yabancı turistleri de etkiliyor

İstanbul'daki turistler, taksicilerin aynı yol için farklı ücretler istemesinden, kibar davranmamasından şikayetçi. Turist rehberleri de yabancı misafirlerini gönül rahatlığıyla taksiye bindirememekten yakınıyor.

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İstanbul'da uzun süredir taksi ve taksici sorunu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) girişimlerine rağmen konuya henüz çözüm bulunamadı.

Aynı güzergahlarda farklı fiyat uygulamasından, taksicilerin müşteri seçmesine kadar bir dizi sorun olduğu dile getiriliyor. İstanbul'daki taksi sorunu, yabancı turistlere kadar uzandı.

DW Haber, İstanbul'daki yabancı turistlerle ve turizmcilerle taksici sorununu konuştu.   

Ayrıntıları videoda izleyebilirsiniz!

Serkan Ocak

© Deutsche Welle Türkçe

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

İstanbul'un çözülemeyen taksi sorunu  

Multimedya Bölümü

Taxis on Taksim Square in IStanbul on thursday, September 3, 2009. LEHTIKUVA / Heikki Saukkomaa *** FINLAND OUT. NO THIRD PARTY SALES. *** +++(c) dpa - Report+++ |

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