İstanbul'un taksi sorunu yabancı turistleri de etkiliyor

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İstanbul'daki turistler, taksicilerin aynı yol için farklı ücretler istemesinden, kibar davranmamasından şikayetçi. Turist rehberleri de yabancı misafirlerini gönül rahatlığıyla taksiye bindirememekten yakınıyor.
İstanbul'da uzun süredir taksi ve taksici sorunu yaşanıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) girişimlerine rağmen konuya henüz çözüm bulunamadı.
Aynı güzergahlarda farklı fiyat uygulamasından, taksicilerin müşteri seçmesine kadar bir dizi sorun olduğu dile getiriliyor. İstanbul'daki taksi sorunu, yabancı turistlere kadar uzandı.
DW Haber, İstanbul'daki yabancı turistlerle ve turizmcilerle taksici sorununu konuştu.
Ayrıntıları videoda izleyebilirsiniz!
Serkan Ocak
© Deutsche Welle Türkçe