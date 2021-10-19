İstanbul'un taksi sorunu yabancı turistleri de etkiliyor

İstanbul'da uzun süredir taksi ve taksici sorunu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) girişimlerine rağmen konuya henüz çözüm bulunamadı.

Aynı güzergahlarda farklı fiyat uygulamasından, taksicilerin müşteri seçmesine kadar bir dizi sorun olduğu dile getiriliyor. İstanbul'daki taksi sorunu, yabancı turistlere kadar uzandı.

DW Haber, İstanbul'daki yabancı turistlerle ve turizmcilerle taksici sorununu konuştu.

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Serkan Ocak

© Deutsche Welle Türkçe