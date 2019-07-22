 İstanbul′daki Suriyelilere tanınan süre uzayabilir | TÜRKİYE | DW | 20.08.2019

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TÜRKİYE

İstanbul'daki Suriyelilere tanınan süre uzayabilir

Suriye Dernekler Platformu Başkanı Mehdi Davud, kayıtsız Suriyelilere İstanbul'u terk etmeleri için 20 Ağustos'a kadar tanınan sürenin uzatılabileceğini söyledi.

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İstanbul Valiliğinin kayıtsız Suriyelilere İstanbul'u terk etmeleri için 20 Ağustos'a kadar tanıdığı süre dolarken on binlerce Suriyeli mültecinin akıbeti hâlâ belirsiz. İstanbul Valiliğinden tanınan sürenin dolduğu Salı akşamına kadar konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Suriye Dernekler Platformu Başkanı Mehdi Davud ise Suriyelilere tanınan sürenin uzatılabileceğini söyledi. En geç Çarşamba akşamına dek bir açıklama beklediklerini belirten Davud, elindeki bilgilere göre Cumartesi gününden itibaren otobüslerin Suriyelilerin kayıtlı olduğu il ve ilçelere doğru yola çıkabileceğini dile getirdi.

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Üç aya kadar uzayabilir

Nihaî sürenin üç aya kadar uzayabileceğini vurgulayan Davud, ancak göç makamlarının İstanbul'dan gönderilecek Suriyelilerin işlemlerine yakında başlayacağını söyledi. Davud, hiçbir yerde kaydı olmayan Suriyelilerin ise farklı kentlere gönderileceği bilgisini verdi.

Başka il ve ilçelerde kayıtlı olan Suriyelilerin kayıtlı oldukları bölgelere gitmesinin şart olduğunu ifade eden Davud, İstanbul'u terk etmek istemeyen Suriyelilerin sorunlarla karşılaşacağını belirtti. Davud ancak çocukları devlet okullarında kayıtlı olanların, iş insanlarının ve yetimlerin İstanbul'dan ayrılması gerekmediğini de sözlerine ekledi.

Valiliğin açıklaması

İstanbul Valiliğinin 22 Temmuz'da yaptığı açıklamada geçici koruma kapsamında olmakla birlikte İstanbul ilinde kaydı olmayan Suriyelilerin "kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için 20 Ağustos 2019 tarihine kadar süre verildiği" belirtilmişti. Açıklamada "Belirtilen süre sonunda geri dönmediği tespit edilenler, İçişleri Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda kayıtlı oldukları illere sevk edileceklerdir" denilmişti.

Resmi rakamlara göre Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den bu yana 3 milyon 600 bin Suriyeli Türkiye'ye sığındı.

dpa,HS/BW

©Deutsche Welle Türkçe

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