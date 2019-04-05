İstanbul'daki oy sayımında tartışma devam ediyor

Türkiye'de 31 Mart yerel seçimleri sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi için kullanılan oylara yapılan itirazlar ışığında kimi ilçelerde geçersiz oyların, kimisinde ise tüm oyların sayımı devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın ortak adayı Ekrem İmamoğlu resmi olmayan sonuçlara göre liderliğini sürdürürken, İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre rakibi AKP'nin adayı Binali Yıldırım ile Cuma akşamı TSİ 19:30 itibarıyla aradaki farkın 18 bin 223 olduğunu belirtti.

Oyların tekrar sayımını talep eden Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) cephesinde ise Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz akşam saatlerinde yaptığı açıklamada "Göreceksiniz çok daha farklı rakamlara ulaşmış olacağız" diyerek sonuçların partinin lehine değişeceğinden umutlu olduklarını belirtti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz

Yavuz, "Düzeltmeler sonucu AK Parti lehine yazılan oy miktarı 11 bin 109 demiştik dün. Bugün itibarıyla 13 bin 969'dur" dedi ve İstanbul'un dört ilçesinde ilçe seçim kurulu kararları sonucu oyların tamamının sayıldığını söyledi.

Bu ilçelerin Çatalca, Silivri, Maltepe ve Çekmeköy olduğunu belirten AKP Genel Başkan Yardımcısı, iki ilçede de sadece birer seçim kurulunda oyların tamamının sayıldığını, Kartal ve Ataşehir'in ise ikinci ilçe seçim kurullarında tüm oyların tekrar sayımı için sandıkların açıldığını belirtti. Yavuz, ek olarak ayrıca 33 ilçede de sadece geçersiz oyların sayımının devam ettiğini kaydetti.

"Kabullenmek hepimizin görevi"

AKP'li Yavuz sayımlar sonucunda aradaki farkın giderek kapandığına dikkat çekti ve İmamoğlu'nun "Biz yine de şu kadar oyla kazanırız" ifadelerinin seçimde "suistimal ve usulsüzlüklerin olduğunu kabul etme" anlamına geldiğini savundu.

Sözlerine devam eden Yavuz, hangi parti kazanırsa kazansın hedeflerinin "gerçeği ortaya çıkarmak" olduğunu söyledi ve "elbette sonuç ne ise onu kabullenmek hepimizin görevidir" diye ekledi.

CHP'li İmamoğlu da aynı saatler itibarıyla İstanbul'da geçersiz oyların yüzde 38'inin sayımının bittiğini duyurdu.

"Sayım ile ilgili bir derdimiz yok"

Millet İttifakı'nın adayı İmamoğlu ayrıca Cuma günü öğle namazından sonra yaptığı açıklamada oyların tekrar sayımıyla ilgili bir sorunlarının olmadığını belirtti, ancak süreçte "çifte standart" uygulanmasından şikayet etti.

Somut delil olmadan yapılan itirazların ilk kez gözlemlendiğini belirten İmamoğlu, aynı değerlendirmenin AKP ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın adayının kazandığı Balıkesir'de yapılmadığına dikkat çekti.

İmamoğlu, "Kaybetmek bu kadar zor mu? 1994'de seçildiniz geldiniz, nezaketle bu süreç size teslim edildi. Siz de teslim etmeyi bilin" değerlendirmesinde bulundu.

DW,DHA/ÇÖ,DÇÜ

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