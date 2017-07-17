İstanbul’daki muhalif Suudi gazeteciden haber alınamıyor

Suudi muhalif gazeteci ve ABD'de yayınlanan Washington Post gazetesinin yazarları arasında yer alan Cemal Kaşıkçı'dan Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki konsolosluk binasına girdiği Salı gününden bu yana haber alınamadığı bildirildi.

Washington Post gazetesi, Kaşıkçı’nın nişanlısına dayandırdığı haberinde, Suudi gazetecinin Salı günü öğleden sonra İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdiğini, ancak bir daha dışarı çıkmadığını söylediğini aktardı. Gazete, Kaşıkçı’nın nişanlısının gazeteci ile birlikte Başkonsolosluğa girmediğini, Kaşıkçı’yı dışarıda beklediğini kaydetti.

Türk Arap Medya Derneği Twitter'da yaptığı paylaşımda Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Twitter hesaplarını etiketleyerek, Kaşıkçı'dan haber alınamadığına dikkat çekti.

Washington Post’un uluslararası yorum yazılarından sorumlu editörü Eli Lopez, Suudi Arabistan yönetimi hakkında muhalif yazılar yazan Kaşıkçı ile ilgili olarak "Cemal’e bugün erişemedik ve nerede olduğuna dair ciddi endişelerimiz var” dedi. Lopez, "Durumu yakından takip ediyoruz ve daha fazla bilgi toplamaya çalışıyoruz. Eğer gazeteci ve yorumcu olarak işleri nedeniyle gözaltına alındıysa bu haksız ve aşırı olur” diye konuştu.

Kaşıkçı'nın Türk nişanlısı: Ne olduğunu bilmiyorum

ABD Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak Kaşıkçı ile ilgili haberleri gördüklerini ve durumla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmeye çalıştıklarını belirtti.

Reuters haber ajansına konuşan ve adının yayınlanmasını istemeyen Kaşıkçı’nın Türk nişanlısı, Kaşıkçı’nın konsolosluğa tekrar evlenebilmek için resmi boşanma evraklarını vermek üzere girdiğini, ancak yedi buçuk saat geçtikten sonra konsolosluktan hala çıkmadığını söyledi. Kaşıkçı’nın nişanlısı bunun üzerine polisi aradığını belirtti. Reuters Kaşıkçı’nın nişanlısının "Ne olduğunu bilmiyorum. İçeride olup olmadığını veya onu başka bir yere götürüp götürmediklerini bilmiyorum” dediğini aktardı.

Kaşıkçı, Suudi Arabistan'da bir gazetede editörlük ve Suudi Arabistan’ın eski istihbarat başkanı Prens Türki bin Faysal'a danışmanlık yapıyordu, ancak Riyad yönetimi ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a karşı yazdığı muhalif yazılar sebebiyle tutuklanma tehdidi nedeniyle bir sene önce ABD’ye taşındı. ABD’ye taşındığından bu yanan Kaşıkçı, Washington Post gazetesinde köşe yazıları yazıyordu.

Washington Post için Eylül 2017’de kaleme aldığı yazısında “Ben evimi, ailemi ve işimi geri bıraktım ve sesimi yükseltiyorum… Başka türlüsü hapishanede çürüyenlere ihanet olur. Birçokları konuşamazken ben konuşabiliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

AFP,rtr,DW/DÇÜ,BÖ

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