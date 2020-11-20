 İstanbul′daki hasarlı binaların dönüşümü neden zor? | TÜRKİYE | DW | 30.11.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

İstanbul'daki hasarlı binaların dönüşümü neden zor?

İzmir depreminin ardından yeniden gündeme gelen İstanbul'daki hasarlı binaların dönüşümü yetersiz kaynak sebebiyle erteleniyor. DW Türkçe binaların dönüşümünün önündeki engelleri araştırdı.

Video izle 08:10

İstanbul'daki hasarlı binalar ne olacak?

İstanbul'daki hasarlı binaların dönüşümü yetersiz kaynak sebebiyle erteleniyor. Binalarında hasar olduğunu fark edenler başka binalara taşınmaya çalışırken ilçe yönetimleri ihbarların oldukça düşük olduğunu ve rutin kontrol için yeterli kaynağa sahip olmadıklarını belirtiyor. DW Türkçe binaların dönüşümünün ardındaki engelleri ve hasarlı yapılarda kalanların yaşadığı zorlukları sordu.

Haberi izlemek için videoyu tıklayın!

Melih Zülfü Aslan

© Deutsche Welle Türkçe

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

İstanbul'daki hasarlı binalar ne olacak?  

Benzer içerik

Hasarlı binaların yıkımı riskli şekilde yapılıyor 20.11.2020

İzmir depreminde hasar gören binaların yıkımı sürüyor. Ancak yıkım işlemi sırasında gerekli güvenlik önlemleri tam olarak alınmıyor. İş makinelerinin donanımları da çoğu yerde yetersiz.

Türkei Erdbeben aus İzmir in İstanbul

İzmirlilere uyarı: Hasarlı binalara girmeyin 30.10.2020

İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde enkaz altındakileri kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, İzmirlilere hasarlı binaları girmemeleri çağrısı yaptı.

Erdbeben Seismograf Symbolbild

Malatya'da deprem 27.11.2020

Malatya'ya bağlı Pütürge ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı oluşmadı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkei Ankara, Al-Thani bei Erdogan

Yorum: Yerli ve milli de bir yere kadar, hoş geldin Katar

Katar’ın Türkiye’de İstanbul Borsası’ndan Tank-Palet Fabrikası’na uzanan ortaklıkları tartışma konusu. Banu Güven iktidarla Katar’ın ekonomiden Libya’ya kadar uzanan derin işbirliğini DW Türkçe’de yazdı.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Tüm zamanların en büyük futbolcularından efsanevi Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü futbolcunun yasını tutuyor.  