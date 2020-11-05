 İstanbul′daki Formula 1 yarışlarında pist ve yağmur sıkıntısı | SPOR | DW | 14.11.2020

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SPOR

İstanbul'daki Formula 1 yarışlarında pist ve yağmur sıkıntısı

İstanbul'da düzenlenen Formula 1 yarışları pistlerin "kaygan" olduğu eleştirilerinin gölgesinde yapılıyor. Kentte etkili olan yağmur nedeniyle sıralama turları iki kez durduruldu.

Formula 1 yarışları bu hafta sonu İstanbul'da yapılıyor

Formula 1 yarışları bu hafta sonu İstanbul'da yapılıyor

Dokuz sene sonra Türkiye'ye geri dönen ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Intercity İstanbul Park'ta organize edilen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si bu hafta sonu gerçekleşiyor. 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası DHL Türkiye Grand Prix'sinde Cumartesi günü yapılan sıralama turları yoğun yağış altında tamamlandı.

Kentte etkili olan sağnak yağmur şartları zorlaştırırken, pilotların piste yönelik eleştirisi ise organizasyona damgasını vurdu. 

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası DHL Türkiye Grand Prix'sinde Cumartesi günü yapılan sıralama turlarında iki kez kırmızı bayrak kararı çıktı. Kırmızı bayrak, yarışın durdurulması anlamına geliyor.

Romain Grosjean'ın aracının çakıl havuzuna takılması nedeniyle sıralama turlarında kırmızı bayrak kararı verildi

Romain Grosjean'ın aracının çakıl havuzuna takılması nedeniyle sıralama turlarında kırmızı bayrak kararı verildi

Intercity İstanbul Park'ta yağmurun şiddetini artırması nedeniyle pilotlar sıkça spin atma problemi yaşadı. Bunun üzerine FIA Yarış Kontrol ilk sıralama turunun bitimine 6 dakika 56 saniye kala kırmızı bayrak kararı verdi. Yağmurun durmasının ardından sıralama turlarına devam edildi. Ancak, Haas pilotu Romain Grosjean'in 1'inci virajda kontrolü kaybedip çakıl havuzuna takılması sonucunda FIA Yarış Kontrol, ilk sıralama turunun bitimine 3 dakika 30 saniye kala kırmızı bayrak kararı verdi. Grosjean'in aracının çakıl havuzundan çıkartılmasının ardından ilk sıralama turu kaldığı yerden devam etti.

Sıralama turlarının ardından pole pozisyonun sahibi Racing Point'in Kanadalı pilotu Lance Stroll oldu.

İkinci sırada Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen yer alırken, Racing Point'in bir diğer pilotu Meksikalı Sergio Perez ise  3'üncü sırayı aldı.

Intercity İstanbul Park'ta organize edilen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si Pazar günü koşulacak.

Pist eleştirisine Bakan Kasapoğlu'ndan yanıt

İstanbul'daki Formula 1 yarışları pistlerin "kaygan" olduğu yönündeki eleştirilerin gölgesinde yapılıyor. Antrenman turları sonrasında pilotların piste yönelik eleştirilerine Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu yanıt verdi. Bu eleştirileri reddeden Bakan Kasapoğlu, "Pistimiz pilotların da örnek gösterdiği pistlerden bir tanesi" dedi. Türkiye'nin uluslararası operasyonlarda talep eden değil, talep edilen bir ülke haline geldiğini ifade eden Kasapoğlu, bugün 2 milyar insanın gözünün kulağının İstanbul'da olduğunu söyledi.

Asfaltın yeni olması nedeniyle Cuma günü yapılan ilk iki antrenman turunda pilotlar oldukça sıkıntı yaşarken, Cumartesi günü kentte etkili olan sağanak yağmur pist şartlarını daha da zor bir hale getirdi. Ferrari pilotu Sebastian Vettel son antrenman sırasında "tekerlekler çalışmıyor" derken, Mercedes pilotu Lewis Hamilton ise üçüncü antrenmanda turu tamamlayamadı.

Hamilton: Bir buz pateni pistinde sürüş yaptık

Hamilton Cuma günkü antrenmanın ardından pistten şikayet etmiş ve "Pistler eskidikçe asfalt arasındaki açıklıklar büyür, böylece lastikler daha iyi çalışır, ancak buradakinde asfaltlar aşırı kapalı, oldukça düz ve parlak ve bence konulan yağ veya koydukları her neyse asfalttan sızıntı yapıyor"  ifadelerini kullanmış, sert biçimde eleştirmişti.

Pistler kaygan olduğu gerekçesiyle eleştiriliyor

Pistler "kaygan" olduğu gerekçesiyle eleştiriliyor

Hamilton, "Burası mükemmel bir pist ve zemini yeniden asfaltlarken milyonlar harcadılar, farkındayım burada uzun süre boyunca yarışmadık, ancak bu kadar çok para harcamak yerine belki de temizlemek yeterli olabilirdi" demişti.

İnsana"Buz üzerinde gidiyor hissi veriyor" diyen Hamilton "Bu hafta sonu bizi zor bir mücadelenin beklediğini düşünüyorum, ama yarışı daha da heyecanlı kılıyor" şeklinde konuşmuştu. Pilotlar klasmanı lideri Lewis Hamilton'ın, pistin çok kaygan olduğu yönündeki şikayetine birçok pilot da destek vermişti.

Hamilton'un açıklamaları sosyal medyada büyük tepki çekerken, gazeteci Fatih Altaylı'dan Hamilton'un sözlerine destek geldi.

Küresel koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul, Formula 1 takvimine oldukça geç dahil edilmişti. 2011 yılından beri yarışların yapılmadığı İstanbul'da, pistin kısa bir süre önce yeniden asfaltlanmasının sıkıntı yarattığı belirtiliyor. Bunun yanı sıra hava sıcaklığının 15 derecenin altında olması nedeniyle, tekerleklerin gereken ısıya ulaşmaması da bir sorun olarak gösteriliyor.

Reuters, ANKA,DHA/JD,MK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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