 İstanbul′da yeni baro kuruluyor | TÜRKİYE | DW | 24.09.2020

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TÜRKİYE

İstanbul'da yeni baro kuruluyor

"Çoklu baro" sistemi öngören yasal değişikliğin kabul edilmesinden sonra İstanbul'da 2 nolu baronun kurulması için Türkiye Barolar Birliği'ne resmi başvuru yapıldı.

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Avukatlık Kanunu'nda yapılan değişiklik ile "çoklu baronun" önünün açılmasının ardından, İstanbul'da ikinci baronun kurulması için gereken 2 binin üzerinde imza toplanarak Türkiye Barolar Birliği'ne (TBB) başvuru yapıldı.

İstanbul Yeni Baro adlı Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul iki nolu baronun kuruluş dilekçesi kurucular kurulu adına Av. Cavit Tatlı tarafından Türkiye Barolar Birliği'ne teslim edildi" denildi.

Yeni baronun kurucular kurulunda, Hukukçular Derneği Genel Başkanı Cavit Tatlı'nın yanı sıra avukatlar Necati Ceylan, Niyazi Paksoy ve Şengül Karslı yer alıyor.

Yapılan açıklamada, 14 Ağustos'tan bugüne kadar geçen "41 günde yasanın aradığı 2 bin ıslak imzalı yeni baro kuruluş dilekçeleri fazlası ile toplanarak bugün TBB Başkanlığı'na" sunulduğu belirtildi. TBB'ye resmen müracaat edildiği vurgulanarak, yeni baronun "tüzel kişiliğini oluşturmak üzere Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'ndan gecikmeye mahal verilmeden yetki verilmesinin" beklendiği ifade edildi. Bunun ardından düzenlenecek genel kurul ile yeni baronun tüzel kişiliğine kavuşacağı kaydedildi.

Muhalefetin itirazına, barolarla avukatların protestolarına rağmen "çoklu baro" sistemi öngören Avukatlık Kanunu'nda değişiklik Temmuz ayında TBMM'de AKP ve MHP'den milletvekillerinin oyları ile kabul edilmişti. Yapılan değişiklik, avukat sayısı 5 binden fazla olan İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde en az 2 bin avukatın imzası ile yeni barolar kurulabilmesinin önünü açıyor.

DW/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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