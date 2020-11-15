 İstanbul′da yeni önlemler yürürlüğe giriyor | TÜRKİYE | DW | 17.11.2020

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TÜRKİYE

İstanbul'da yeni önlemler yürürlüğe giriyor

Vaka sayısının yüksek olduğu İstanbul’da Büyükşehir Belediyesi yeni önlemler alındığını açıkladı. Yeni önlemler 19 Kasım Perşembe günü yürürlüğe girecek.

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Koronavirüs vaka sayılarının yüksek olduğu İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi (İBB) yeni önlemlerin alındığını duyurdu. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın açıklamalarına göre, vaka ve ölüm sayılarının yaklaşık yarısının İstanbul’da gerçekleştiği belirtilen açıklamada alınan bütün tedbirlere rağmen İBB ve iştirak çalışanlarından yaklaşık 2 bin personelin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı kaydedildi. Açıklamada bunun yanı sıra bin 322 personelin de karantina altında olduğu ifade edildi. İBB Covid-19 salgınının hem toplumda hem de kendi çalışanları arasında yaygınlaşmasını önlemek amacıyla, İBB Bilimsel Danışma Kurulu’nun önerileri çerçevesinde alınan yeni tedbirlerin 19 Kasım Perşembe'den itibaren uygulamaya konulacağını duyurdu.

Bu kapsamda alınan tedbirler şöyle sıralandı:

- Kayıt dönemi süren ve yakında yüz yüze eğitime başlaması planlanan İSMEK kurslarının açılışı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Online kurslar ise belirli alanlarda sürdürülecektir.

-  Bilimsel veriler bulaşın hızlı yayıldığı alanlar olarak spor salonlarını ve havuzları işaret etmektedir. Bu vesile ile İBB’ye ait olan ve Spor A.Ş iştirakimizde işletilen tesislerin kapatılmasına karar verilmiştir.

- Kültür Merkezleri de kapalı kalmaya devam edecektir.

- Kapalı salonda izleyicisi olan sahne sanatlarının online olarak icra edilmesine karar verilmiştir.

- İBB’ye ait açık hava kapsamına girmeyen tüm müzelerin kapatılmasına karar verilmiştir.

Açıklamada hükümetin salgınla mücadele kapsamında atacağı ek adımlarla paralel olarak, kapanmanın boyutlarının daha da genişleyebileceği de hatırlatıldı.

DW / HT,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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İstanbul ve Ankara'da 65 yaş üstüne kısıtlama

Ankara ve İstanbul’da koronavirüsle mücadele çerçevesinde 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlamaları getirildi. Her iki ilde de 65 yaş ve üzerindekiler 10:00-16:00 saatleri arasında dışarıya çıkabilecek.  

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