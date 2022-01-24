İstanbul'da ulaşıma kar engeli

İstanbul'daki yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Anadolu'dan ve Trakya'dan İstanbul'a girişlerin durdurulduğunu açıkladı.

Alınan karara göre, Anadolu'dan İstanbul'a gelişlerde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tüm araçlar Bursa, Yalova, İzmit, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de uygun yerlerde bekletilecek. Vatandaşlara, zorunlu hâller dışında İstanbul istikametine doğru yola çıkılmaması yönünde uyarılar yapılıyor. Trakya tarafından İstanbul'a girişler de kapatıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışların da Salı sabahı saat 8'e kadar durdurulduğunu açıkladı.

Twitter'dan duyuruda bulunan Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM'lerin de saat 19.30'da kapatılmasına karar verildiğini belirtti.

Ayrıca ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında, nöbetçi personel bırakılmak suretiyle mesailer saat 15.30'da sona erdi.

THY uçuşları iptal

Kar yağışı hava trafiğine de darbe vurdu. THY, İstanbul Havalimanı uçuşlarını geçici olarak durdurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava koşullarının İstanbul'da etkisini bir süre daha göstermesi bekleniyor. Türk Hava Yolları olarak İstanbul Havalimanı operasyonlarımızı seyahat güvenliği ve misafirlerimizin mağduriyet yaşamaması için 25 Ocak saat 04:00'a kadar durdurma kararı aldık" dedi.

Çatı çöktü

Yoğun kar yağışı, İstanbul Havalimanı'ndaki bir kargo terminalinin çatısının çökmesine de neden oldu.

THY yetkilisi Üstün, olayla ilgili olarak "İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo'ya hizmet sunan tesisimizin çatısında biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çöküntü meydana gelmiştir... Olay sırasında çatısında çökme meydana gelen tesisimizde bulunan tek kişi olan güvenlik görevlisi arkadaşımız hiçbir zarar görmemiştir. Konuyla ilgili paylaşılan yanıltıcı ve gerçek dışı bilgilere itibar edilmemesini rica ederiz" açıklamasında bulundu.

Üstün, "Kısmi çökme yaşanan kargo binamız geçici kullanım (uydu tesis) amacıyla inşa edilmiştir. Bir süredir atıl durumda bulunan tesisimizde hiçbir arkadaşımız zarar görmediği gibi hiçbir Turkish Cargo müşterisi de mağduriyet yaşamamıştır" diye ekledi.

İmamoğlu'ndan uyarı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da acil ve zorunlu hâller dışında trafiğe çıkılmaması için uyarıda bulundu.

İmamoğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Trafiğe çıkılmaması uyarımıza büyük oranda uyan İstanbullulara teşekkürler. Bölgesel, ani ve yoğun kar yağışı devam ediyor. Tüm ekipler yol açma, tuzlama ve kurtarma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Acil ve zorunlu haller dışında kesinlikle trafiğe çıkılmamalı" dedi.

Kuraklık boyutu

İmamoğlu, Reuters'a yaptığı açıklamada ise ulaşımda sorunlara neden olan kar yağışının olumlu etkisine dikkat çekti. Bu durumun son yılların en büyük kuraklığının yarattığı sıkıntının aşılmasına yardımcı olacağını belirten İmamoğlu, İstanbul'un kar yağışına bağımlı olduğunu belirterek mevsim normallerinin dışına çıkılması hâlinde "farklı risklere" hazır olunması gerektiğini söyledi.

Önümüzdeki günlerde de devam edeceği tahmin edilen kar yağışının barajlardaki su seviyelerini yüzde 70'lere çıkarmasının beklendiğini ifade eden İmamoğlu, "Sonuç olarak biz bu kar yağışından çok mutluyuz" dedi.

DW,DHA,rtr/CÖ,BK

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