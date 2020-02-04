 İstanbul′da uçak pistten çıktı | TÜRKİYE | DW | 05.02.2020

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TÜRKİYE

İstanbul'da uçak pistten çıktı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı. Üç parçaya ayrılan uçakta ilk belirlemelere göre can kaybı yok. 120 yaralının hastaneye kaldırıldığı açıklandı. 

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İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak parçalandı. 2'si çocuk 177 kişiyi taşıyan uçağın, deniz üzerinden havalimanına iniş yaparken piste tutunamadığı belirtiliyor. Uçağın kayarak, yola savrulup parçalandığı aktarılıyor. Uçağın üç parçaya bölündüğü bildiriliyor. 

Türkei Flugzeug bricht nach Landung in Istanbul auseinander und gerät in Brand

Yolcuların tahliyesi sürüyor

Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, olayda can kaybı olmadığını duyurdu. Turhan, "Şu ana kadar herhangi bir kayıp yok. Yaralanmalar var" dedi. 

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak kazası


Bazı yolcuların uçaktan çıktığı ancak yaralı yolcuların tahliyesinin sürdüğü belirtiliyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, 120 yaralının hastaneye kaldırıldığını açıkladı. 

Sabiha Gökçen Havalimanı'na olan tüm uçuşlar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

DW,DHA/ÖA,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe
 

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak kazası  

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