İstanbul'da uçak pistten çıktı

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak parçalandı. 2'si çocuk 177 kişiyi taşıyan uçağın, deniz üzerinden havalimanına iniş yaparken piste tutunamadığı belirtiliyor. Uçağın kayarak, yola savrulup parçalandığı aktarılıyor. Uçağın üç parçaya bölündüğü bildiriliyor.

Yolcuların tahliyesi sürüyor

Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, olayda can kaybı olmadığını duyurdu. Turhan, "Şu ana kadar herhangi bir kayıp yok. Yaralanmalar var" dedi.

Video izle 00:48 Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak kazası



Bazı yolcuların uçaktan çıktığı ancak yaralı yolcuların tahliyesinin sürdüğü belirtiliyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, 120 yaralının hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na olan tüm uçuşlar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

DW,DHA/ÖA,AÜ

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