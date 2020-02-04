 İstanbul′da uçak pistten çıktı: 1 ölü | TÜRKİYE | DW | 05.02.2020

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TÜRKİYE

İstanbul'da uçak pistten çıktı: 1 ölü

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı. Üç parçaya ayrılan uçakta ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti.

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İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak parçalandı. İkisi bebek ve altı kişilik mürettebat dahil toplam 183 kişinin bulunduğu uçak, deniz üzerinden havalimanına iniş yaparken piste tutunamadı. 30 metre yüksekten düşen ve karayolu yakınlarına savrulan uçaktaki bir kişi hayatını kaybetti. Kaza sırasında uçak üç parçaya bölündü. 

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Pegasus uçağının pistten çıkış anı

Olaya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Uçak kazasında bir vatandaşımız hayatını kaybetti. 157 yaralımız var" dedi. Koca ayrıca yoğun bakımda tedavisi devam eden üç kişinin olduğunu duyurdu. 

"Pilotların durumu ağır"

NTV, iki pilotun durumunun ağır olduğunu bildirdi. Enkazda iki yolcunun daha olduğu düşünülüyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak kazası

Kule ile pilotlar arasındaki konuşma

Pistten çıkan uçağın pilotu ile kule görevlileri arasındaki konuşmalar da ortaya çıktı. Kule görevlisi pistten çıkan uçağın pilotuna, "Sizden önce inen trafiğimiz kuvvetli kuyruk rüzgârı rapor etti" anonsunda bulunuyor. Kule görevlisi ayrıca, "10 dakikalık operasyonu keseceğiz çünkü yaklaşmadaki rüzgarla yer rüzgarı arasında bir takım tutarsızlıklar var" anonsu yapıyor. Kule, pilota bir önceki uçağın inişi pas geçtiğini de aktarıyor. 

Bu arada Sabiha Gökçen Havalimanı'na olan tüm uçuşlar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

DW,DHA/ÖA,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe
 

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak kazası  

Pegasus uçağının pistten çıkış anı  

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