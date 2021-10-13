 İstanbul′da taksiler için yeni dönem    | GÜNDEM | DW | 19.10.2021

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GÜNDEM

İstanbul'da taksiler için yeni dönem   

İstanbul’da ticari plakalarla ilgili yeni dönem başlıyor: Satışlara sıkı denetim getiriliyor. Yeni dönemde taksi plakası satışında geçim kaynağının şoförlük olup olmadığına bakılacak. 

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İstanbul'da taksiler için yeni dönem   


İstanbul’da ticari plakalarla ilgili yeni dönem başlıyor: satışlara sıkı denetim getiriliyor. 
 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, alınan kararı geçtiğimiz günlerde “Taksi plakası ağalığı bitecek dedik. Gözünüz bizde olsun” sözleriyle duyurmuştu. 
 
Yeni dönemde taksi plakası satışında geçim kaynağının şoförlük olup olmadığına bakılacak. 
 
Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi, esnaf odaları ve emniyet birimleri temsilcilerinden oluşturacağı komisyon ile mevcut taksi plaka sahipleriyle ilgili inceleme yapacak. 
 
Ticari plaka alımında çoklu hisselere bölünmesi de ortadan kalkıyor.  
 
Veraset, mahkeme kararları gibi kanuni zorunluluklar dışında ticari bir plaka mevcut hisse oranından daha küçük paylara bölünerek satılamayacak. 
 
Şartları taşımayan ticari plakaların ruhsatları askıya alınabilecek. 

Ayrıntılar için videoyu tıklayın!

© Deutsche Welle Türkçe

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

İstanbul'un taksi sorunu yabancı turistleri de etkiliyor  

  • Tarih 19.10.2021
  • Süre 03:27 Dak.
  • Anahtar kelimeler Taksi
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