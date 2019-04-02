İstanbul'da sayım düellosu

31 Mart yerel seçimlerinin ardından resmi olmayan sonuçlara yapılan itirazlar üzerine yeniden sayım işlemleri sürüyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz itiraz süreçleriyle ilgili yaptığı açıklamada, 1 Nisan'dan itibaren 530 sandıktaki güncelleme sonucu AKP lehine düzeltilen oy sayısının 11 bin 109 olduğunu bildirdi.

Yavuz'un açıklamasına, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul belediye başkanlığını kazanan CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi. AKP'nin algı yönetmeye çalıştığını söyleyen İmamoğlu, "1 Nisan'ın ilk saatlerindeki bizim ulaştığımız aradaki 27 bin farktan sayıyorlar. Sanki geçersiz oylarda 11 bin oy düştü diyerek bir algı yönetilmeye çalışılıyor. Öyle değil. Sandıklarda hatalar düzeltiliyor, şu anda fark 19 bin 552" açıklamasını yaptı.

AKP Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel de bugün yaptığı açıklamada İstanbul'daki oy farkını 19 bin olarak telaffuz etmişti.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, İstanbul'daki son durumla ilgili Twitter hesabından YSK verilerini paylaşarak, aradaki farkın halen 19 bin 471 olduğuna dikkat çekti.

CHP milletvekili Yarkadaş Twitter hesabından İstanbul'da sayımı tamamlanan sandıklarla ilgili sonuçları da paylaştı. Buna göre;

Ümraniye'de 1068 sandıkta 12 bin 366 geçersiz oyun yeniden değerlendirilmesi sonucu AKP'ye 384, CHP'ye 99 oy eklendi.

Esenyurt'ta 15 binin üzerinde geçersiz oy üzerinden yapılan sayımda Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'a 267, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'na 169 oy eklendi.

Esenler'de 150 sandıktan AKP'ye 58, CHP'ye 17 oy yazıldı.

Çatalca'da tekrar sayılan 17 sandıktan CHP'ye bir oy eklendi.

Eyüpsultan'da AKP'ye 28, CHP'ye sıfır,

Şile'de AKP'ye sıfır, CHP'ye sekiz,

Beykoz'da AKP'ye 152, CHP'ye 74,

Adalar'da AKP'ye beş, CHP'ye sıfır oy eklendi.

CHP İstanbul milletvekili Erdoğan Toprak'ın verilerine göre Tuzla'da ise yeniden sayılan 138 sandıkta AKP 27, CHP de 4 ek oy aldı.

CHP milletvekili Mahmut Tanal da Twitter hesabından bazı sonuçları paylaştı. Buna göre,

Bağcılar'da 377 sandıktan 150'sinde sayım tamamlandı, AKP lehine 55, CHP lehine 8 oy eklendi.

Gaziosmanpaşa ve Sultanbeyli'de ise yeniden sayım sürüyor. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre AKP Gaziosmanpaşa'da yüzde 52,21, Sultanbeyli'de ise 59,04'lük oy oranıyla birinci gelmişti.

Mahmut Tanal, Sultanbeyli'de 620 sandıktan 248'inin sayıldığını, AKP lehine 89, CHP lehine 21 ek oy bulunduğunu bildirdi.

AKP Fatih'te itiraz sonucuna itiraz ediyor

İstanbul'un Fatih ilçesinde AKP'nin itirazıyla yapılan yeniden sayım da sonuçlandı. Barış Yarkadaş'ın verilerine göre ilçedeki 838 sandıkta yapılan sayımdan AKP'ye 250, CHP'ye 28 oy ilave edildi. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Fatih'te AKP yüzde 53,03, CHP ise yüzde 36,08 oranında oy almıştı.

Ancak AKP yeniden sayımın sonucuna da itiraz edeceğini açıkladı. AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Fatih ilçe Seçim Kurulundan ayrılırken yaptığı açıklamada, "Fatih'in sayımı bitti, itirazlarımız yine oldu. Bazı sandık kurulu başkanlarının kabul etmediği, onlara tekrar herhalde bakılacak. Şimdilik bitti, bakalım hayırlısı. Allah devlete, millete hayır etsin inşallah" diye konuştu.

DW,DHA/BK,DÇÜ

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