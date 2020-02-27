 İstanbul’da “savaşa hayır” eylemleri 10 Mart’a kadar yasak | TÜRKİYE | DW | 03.03.2020

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TÜRKİYE

İstanbul’da “savaşa hayır” eylemleri 10 Mart’a kadar yasak

İstanbul Valiliği, kentte yapılacak “savaşa hayır” konulu eylem ve etkinliklerin 10 Mart tarihine kadar yasaklandığını duyurdu. Yasağa gerekçe olarak kamu düzeni gösterildi.

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İstanbul'da, 34 Türk askerinin yaşamını yitirdiği saldırının ardından İdlib’de başlatılan "Bahar Kalkanı Harekatı”na ilişkin yapılabilecek "savaşa hayır” konulu tüm eylemler yasaklandı. İstanbul Valiliği, eylem yasağının 10 Mart Salı günü saat 23.59’a kadar geçerli olacağını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin Suriye’de yürütmekte olduğu askeri operasyonları eleştirmeye veya bu operasyonların sonlandırılması amacıyla kamuoyu oluşturmaya yönelik toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, stant açma, imza toplama, bildiri, broşür dağıtma vb. etkinlikler (…) 1 Mart Pazar günü saat 00.01'den 10 Mart Salı günü saat 23.59’a kadar (10) gün süreyle yasaklanmıştır” denildi.

Gerekçe olarak kamu düzeni gösterildi

"Savaşa hayır” ve benzeri konulu eylem ve etkinliklerin "milli, vicdani ve insani değerlere” dokunabileceği, "toplumsal iç barışı tehdit” edebileceği ileri sürülen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eylem ve etkinlikleri gerçekleştirecek grup/şahıslar ile vatandaşlarımız arasında sözlü ve fiziksel provokasyon amaçlı olayların olabileceği dikkate alındığında kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasını tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmektedir.”

DW/AÜ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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