İstanbul'da sandık usulsüzlükleriyle ilgili 32 soruşturma

Türkiye'de 31 Mart'ta düzenlenen yerel seçimlerde İstanbul'da sandıklarda yapılan usulsüzlük iddialarına ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 32 ayrı soruşturma başlattı.

Yapılan suç duyuruları kapsamında 100'ün üzerinde kişi ifadeye çağrılırken, söz konusu soruşturmalar Kadıköy ve Maltepe başta olmak üzere birçok ilçede yapıldığı öne sürülen usulsüzlüklere ilişkin düzenlendi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre yerel seçimlerde sandık sayımlarında ve veri girişlerinde usulsüzlük yapıldığına ilişkin suç duyurularının bir kısmını AKP ve MHP yaparken, bir kısmını da sayım sırasında suç şüphesi olacak durumlar bulunduğu gerekçesiyle İlçe Seçim Sandık Kurulu Başkanlıkları yaptı.

"Görevi kötüye kullanma" ve "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un" ilgili maddelerince başlatılan soruşturma kapsamında, şüphelilerden 10'unun ifadesine başvuruldu.

"İstanbul'da bir şeyler oldu"

Öte yandan AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında İstanbul'daki sandıklarda usulsüzlüklerin olduğuna dair görüşlerini tekrarladı.

Bu usulsüzlüklerden dolayı doğrudan CHP'nin suçlanmaması gerektiğini kaydeden Yavuz, "Cumhuriyet Halk Partisi bütün bunları, bu organize usulsüzlükleri koordine etti demedik. Ama dedik ki birileri yaptı, çok iyi organize etti ve bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin işine yarasın diye yapıldı dedik" ifadesini kullandı.

Ancak CHP'ye yüklenen Yavuz, "CHP'nin sözcüleri baştan beri maddi gerçeği yakalamaya dönük değil, kamuoyunu etkilemeye ve olan yanlışlığın üzerini örtmeye dönük çıkışlar yapmaktadır ve beyanlarda bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

İstanbul'da başlatılan 32 soruşturma hakkında sorulan bir soruya yanıt veren AKP Genel Başkan Yardımcısı, "Şaşırmadık, biz de bir ekip kurarak suç duyurusunda bulunmak için çalışıyoruz. Bu münferit bir olay değil, sehven bir hata değildir. Bu sehven olmasının çok ötesine geçmiştir. Çok daha farklı suç duyuruları olabileceğini şimdiden iletebiliriz" dedi.

Yavuz ek olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi için seçimlerin yenilenmesi durumunda ise 31 Mart'ta yarışan adayların tekrar aday olacağını belirtti. AKP Genel Başkan Yardımcısı "Seçim yenilenirse adaylar aynı olacak, seçmen aynı olacak. Sandığın başındaki şey aynı. Yasa çerçeveyi çizmiş" değerlendirmesinde bulundu.

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DW,DHA/ÇÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe