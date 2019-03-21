İstanbul'da Nevruz kutlaması

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) öncülüğünde bir Nevruz etkinliği düzenleniyor. Bakırköy Pazar Yeri'ndeki kutlamalara binlerce kişi katılıyor.

Etkinlik nedeniyle bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis, gelenleri üst aramasından sonra etkinlik alanına alıyor.

Etkinlikte, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da bir konuşma yaptı.

İstanbul Valiliğinden Cumartesi günü yapılan yazılı açıklamada, hem bu etkinlik hem de Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'da gerçekleştirdiği "Büyük İstanbul Mitingi" sebebiyle alınan güvenlik önlemleri hakkında bilgi verilmişti.

Açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı şube ve ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli 2 bini gece bekçisi, 300'ü özel harekat, 15'i bomba inceleme ve imha uzmanı 14 bin 433 personelden, 7 bin 957'si mitingde, 2 bin 321'i nevruz etkinliğinde, 4 bin 155'inin ise çevre güvenliği tedbirlerinde görev yapacağı belirtilmişti.

DW/CÖ,AÜ

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