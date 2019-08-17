 İstanbul’da korkutan deprem | TÜRKİYE | DW | 24.09.2019

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TÜRKİYE

İstanbul’da korkutan deprem

Silivri açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerde hissedildi.

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Silivri açıklarında sabah saatlerinde deprem meydana geldi. İstanbul ve çevre illerde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.  

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 11.00'de meydana gelen depremin merkez üssünün Marmara Denizi'nde Silivri açıkları olduğunu duyurdu. AFAD depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı.  

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 4.7 olarak açıklandı. Rasathane Twitter hesabından depremle ilgili şu paylaşımda bulundu:

Silivri'de deprem nedeniyle bazı okulların boşaltıldığı belirtildi. İstanbul Valiliği ise depremle ilgili açıklamasında, "Deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır" ifadesine yer verdi.

DHA / HT, JD

© Deutsche Welle Türkçe 

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