İstanbul'da İmamoğlu'na devir teslim yapılacak

23 Haziran seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu, İBB'de devir teslim töreninin 27 Haziran'da yapılacağını duyurdu. İmamoğlu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, törenin 18:30'da Saraçhane'deki İBB Başkanlığında yapılacağını duyurdu.

Devir teslim törenine ilişkin İstanbul Valiliğinden de paylaşım yapıldı. Törenin yer ve saat bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı.

İmamoğlu, mazbatayı Perşembe günü alacağı yönünde İl Seçim Kurulundan ekibine bilgilendirme yapıldığını da açıkladı.

İmamoğlu, Pazar günü yeniden yapılan seçimlerde yüzde 54,21 oy oranıyla seçimi kazanırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'ın aldığı oy oranı yüzde 44,99 olmuştu. İmamoğlu, 31 Mart'taki seçimde 13 bin 729 olan oy farkını yaklaşık 59 misli artırarak 806 bin 415'e çıkarmıştı.

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DW/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe