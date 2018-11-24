 İstanbul′da helikopter düştü | TÜRKİYE | DW | 26.11.2018

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TÜRKİYE

İstanbul'da helikopter düştü

İstanbul'da askeri helikopter, bir apartmanın çatısına çarparak düştü. Olayda dört asker hayatını kaybetti.

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İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu, 4 asker hayatını kaybetti. Bir askerin de yaralandığı açıklandı. 

Eğitim uçuşu yapan UH-1 tipi askeri helikopter Sancaktepe'deki 4 katlı binanın çatısına çarparak sokağa düştü. 

Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edilirken, yaralı askerin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olayla ilgili yaptığı açıklamada yaşamını yitiren askerler için başsağlığı diledi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olay yerindeki çalışmaların devam ettiğini duyurdu. Yerlikaya kazanın sebebine ilişkin soruşturma başlatıldığını aktardı.

Türkei Militärhubschrauber in Istanbul abgestürzt

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da olay yerinde inceleme yaptı. Akara, helikopterin bilinmeyen nedenle acil inişe geçtiğini ve olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

rtr,dpa/ÖA,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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