İstanbul'da geçersiz oyların yüzde 72'si sayıldı

İstanbul'da 31 Mart yerel seçimleri sonrasında AKP'nin itirazlarıyla yeniden sayılmaya başlanan geçersiz oyların yüzde 72'sinin sayımı tamamlandı.

CHP'nin Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek Twitter hesabından yaptığı açıklamada TSİ 10.30 itibarıyla farkın 17 bin 111 olduğunu ve geçersiz oyların yüzde 72'sinin sayımının tamamlandığını belirtti.

Buna göre CHP İstanbul'da 4.171.404 oy ile yüzde 48.79'a ulaşırken, AKP 4.154.293 oy ile yüzde 48.59 seviyesinde.

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş da Twitter hesabından yaptığı açıklamada CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ve AKP'nin adayı Binali Yıldırım arasındaki farkın korunduğunu duyurdu. Eski Milletvekili Yarkadaş, oyların yüzde 72'sinin sayıldığını ve farkın 17 bin sınırında olduğunu kaydetti.

Ekrem İmamoğlu en son Cumartesi günü yaptığı açıklamada YSK verilerine göre oyların yüzde 57.5'inin sayıldığını ve farkın 17.719 olduğunu kaydetmişti.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Cumartesi günü yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarına itiraz sürecinin gayet olağan bir durum olduğunu belirtmiş, "Mazbata sürecini 'sonuçlar ortaya çıksın, ondan sonra da yetki alalım' diye düşünmek lazım. Bu süreci akamete uğratıp da mazbata fetişizmi yaratmaya gerek yok. Önemli olan vatandaşın iradesidir" ifadelerini kullanmıştı.

AKP'nin adayı Binali Yıldırım ise Cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada, "Aradaki farkın 29 binlerden 18 bin civarına düşmüş durumda" olduğunu belirterek, "Daha sayılacak çok sandık var, dolayısıyla bunun dışında bir şey söylememiz kamuoyunu yanlış yönlendirmek olur." diye konuşmuştu.

DW, MK/AÜ

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