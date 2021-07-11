İstanbul'da Erdoğan-Abbas görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ile cumartesi akşamı Vahdettin Köşkünde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeler basına kapalı olarak gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinde, Türkiye ile Filistin ilişkilerini güçlendirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Türkiye olarak İsrail'in Filistin'deki zulümlerine sessiz kalmadıklarını ve kalmayacaklarını" belirttiği, "İsrail'in işgal ve ilhak politikaları devam ettiği sürece bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin mümkün olamayacağını" vurguladığı aktarıldı. Filistin'in iç uzlaşı sürecini desteklemeyi de sürdüreceklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ilişkilerin ekonomi ve ticaretten kültür, eğitim ve turizme her alanda olumlu yönde seyretmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas başkanlığındaki heyetler arası çalışma yemeği düzenlendiği bildirildi.

Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın iki günlük Türkiye ziyareti bugün sona eriyor.

Filistin Özerk Bölgesi'nde 22 Mayıs'ta yapılması planlanan genel seçimler İsrail ile yaşanan gerginlik gerekçesiyle ertelenmişti. Abbas, Kudüs'teki halkın seçimlere katılımını güvence altına alana kadar seçimleri erteleme kararı aldıklarını açıklamıştı. Seçimler için henüz yeni bir tarih belirlenmezken, Ramallah'taki özerk yönetimin seçimlerin iptalinden bu yana muhaliflere yönelik daha sert bir tutum benimsediği değerlendirmesi yapılıyor.

DHA,dpa / BÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe