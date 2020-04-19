İstanbul'da eczanelerden maske dağıtımına kısıtlama

İstanbul Eczacı Odası, maske temini konusunda yoğunluğun azaltılması amacıyla bazı grupların artık ücretsiz maske sisteminden yararlanamayacağını duyurdu.
İstanbul Eczacı Odası, eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı esnasında yaşanılan yoğunluğun azaltılması için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile görüşmeler sonucunda yeni düzenlemeler yapıldığını bildirdi.
Açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SSK'lı olarak çalışan vatandaşların eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden artık faydalanamayacağı, maskelerini çalıştıkları kurum ve işyerlerinden temin edecekleri kaydedildi.
Bu gruplar dışında 20 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük vatandaşların da eczanelerden ücretsiz maske alamayacağı bildirildi.
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Mart ayında 81 il valiliklerine gönderdiği yazıda koronavirüsle mücadele kapsamında maskelerin sadece eczanelerden ve reçete karşılığı verileceğini duyurmuştu.
DW/BK,JD
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Halk, maskelerin dayanıksızlığından ve dağıtım sürecinden şikayetçi. Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık da maskeleri kalitesiz buluyor ve "Bu maskeler Covid-19’dan korumaz" diyor. (19.04.2020)
Devlet, maskeleri eczaneler aracılığıyla ücretsiz dağıtmaya karar verdi ancak bu sistem gerek eczacılar gerekse vatandaşlar için sıkıntılı devam ediyor. Maske bulamayan kanser hastaları ise en mağdur kesim. (15.04.2020)