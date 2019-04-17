 İstanbul′da casusluk şüphesine gözaltı | TÜRKİYE | DW | 19.04.2019

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TÜRKİYE

İstanbul'da casusluk şüphesine gözaltı

İstanbul'da Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı iki kişi casusluk şüphesiyle gözaltına alındı. Gözaltına alınanların Kaşıkçı suikastıyla bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) vatandaşı iki kişi casusluk şüphesiyle İstanbul'da gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı suikastıyla bağlantılı olup olmadığının araştırıldığı belirtildi. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018 tarihinde girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülülmüştü. Cinayet uluslararası toplumda büyük yankı uyandırdı ve aydınlatılması için Suudi Arabistan'a çağrı yapıldı. Kaşıkçı'nın cesedi hâlâ bulunamadı.

Son olarak Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin uluslararası soruşturmaya liderlik eden BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi Arabistan'daki yargılama süreciyle ilgili kaygılarını yazılı bir açıklama ile dile getirdi.

BM Özel Raportörü, Riyad yönetimine bir de uyarıda bulunarak, Suudi Arabistan yönetiminin belirttiğinin aksine, Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması konusunun sadece içişlerini ilgilendiren bir mesele olmadığını söyledi. Agnes Callamard, Riyad'dan cinayetle ilgili yargılanan 11 kişinin ismini istedi.

Cemal Kaşıkçı

Cemal Kaşıkçı

Türkiye'de incelemede bulundu

Kaşıkçı cinayeti ile ilgili olarak 28 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında Türkiye'de bir dizi temasta bulunan Callamard, incelemeleri sonrası Kaşıkçı'nın, "Suudi Arabistan devleti yetkililerince planlanıp işlenen, önceden tasarlanmış, hunharca bir cinayete kurban gittiğini" ortaya koyduğunu söylemişti.

Callamard'ın Türkiye'de ulaştığı bulguları içeren nihai raporu Haziran ayında BM İnsan Hakları Konseyi'ne sunulacak. Ancak raporun BM İnsan Hakları Konseyi'ne sunulmadan birkaç hafta önce yayımlanması bekleniyor. Rapor, Callamard'ın bağlayıcılığı bulunmayan tavsiyelerini içerecek.

Birleşmiş Milletler, cinayetle ilgili koşulları "insan hakları açısından" inceleyen Callamard'ın bağımsız hareket ettiğini ve "bunun bir BM soruşturması olmadığını" açıklamıştı.

Yaptığı çalışmaların ardından Cenevre'deki BM İnsan Hakları Konseyi'ne rapor veren Fransız akademisyen Callamard'ın dünya genelindeki infazları soruşturma yetkisi bulunuyor.

 

Reuters, DW, MK/EC

© Deutsche Welle Türkçe

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