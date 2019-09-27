 İstanbul′da artçı sarsıntılar sürüyor | TÜRKİYE | DW | 28.09.2019

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TÜRKİYE

İstanbul'da artçı sarsıntılar sürüyor

Marmara Denizi’nde Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi. AFAD, Perşembe günkü deprem sonrası artçı sarsıntıların sayısının 314’e ulaştığını açıkladı.

İstanbul'da yine deprem meydana geldi

İstanbul'da yine deprem meydana geldi

Marmara Denizi'nde bugün yine deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, depremin Silivri açıklarında ve 14.5 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise saat 14.03’te meydana gelen depremin artçı sarsıntı olduğu ifade edildi.

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 26 Eylül Perşembe günü meydana gelen depremin büyüklüğünü AFAd 5.8, Kandilli Rasathanesi ise 5.7 olarak açıklamıştı.

Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener dün yaptığı açıklamada, "5.7 ve artçıların olduğu yer ana fayın kuzeyinde olan depremler. Bundan sonra olan bazı depremlere baktığımızda artçı şokların güneye doğru ilerlediğini görüyoruz” diyerek, artçı sarsıntıların gelişimini takip ettiklerini vurgulamıştı. Marmara Denizi'nde dün de saat 14.13'te 3.6 ve saat 13.32'de 3.2 büyüklüğünde depremler olmuştu.

Özener, bu bölgede bir enerji biriktiğine dikkat çekerek, "Bu enerji bir gün açığa çıkacak. Ne zaman çıkacağını bilemiyoruz. Ama bir sona yaklaşıyoruz. Ama bu sonun ne zaman geleceğini bilmiyoruz” demişti.

Perşembe günü meydana gelen deprem sonrasında çok sayıda binada hasar oluşmuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay  dün yaptığı açıklamada en az 473 binada hasar tespit edildiğini açıklamıştı. Deprem sonucu 34 kişi de yaralanmıştı.

DW/JD,MY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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