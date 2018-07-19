İstanbul'da akademisyenler gözaltına alındı

İstanbul Enmiyet Müdürlüğü'nün sabaha karşı düzenlediği operasyonlarda öğretim üyeleri gözaltına alındı. Operasyonun tutuklu iş insanı Osman Kavala’nın kurduğu Anadolu Kültür adlı girişime yönelik olduğu, bu kapsamda girişimin yönetiminde oldukları gerekçesiyle Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay ve Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı'nın gözaltına alındığı belirtildi. Operasyonun içeriği hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Anadolu Kültür’ün genel koordinatörü Asena Günal ve danışmanları Çiğdem Mater ile Meltem Aslan da operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında.

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş Twitter hesabından yaptığı açıklamada, gözaltıları eleştirdi. Yarkadaş, "Bakan Mustafa Varank, beyin göçü yüzünden yurt dışına giden bilim insanlarına dün çağrı yapıyor, cazip imkanlar sunduklarını söylüyor ve ‚Dönün‘ çağrısında bulunuyordu. Turgut Tarhanlı ile Betül Tanbay'ın şafakta gözaltına alındığı bir ülkede kim ve nasıl bilim üretecek?" ifadesine yer verdi.

Yarkadaş bir başka paylaşımında ise "AKP özgürlükleri yok etmiş bilim insanlarına dava açtırmış ve akademik hayatı bitirmiştir" dedi.

HDP eski milletvekili Ufuk Uras da twitter hesabından gözaltılara dair şu paylaşımda bulundu:



Gözaltına alınan öğretim üyelerinin Anadolu Kültür adlı girişimin yönetiminde görev yaptığı belirtiliyor. Girişimin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Osman Kavala, 18 Ekim 2017 tarihinde Goethe Enstitüsü ile birlikte gerçekleştirilmesi planlanan bir projenin toplantısından döndüğü sırada İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı. Kavala, “Gezi eylemlerinin yöneticisi olmak” ve “15 Temmuz darbe girişimine katılmak” suçlamalarıyla 1 Kasım’da tutuklanmıştı. Kavala halen Silivri Cezaevi’nde bulunuyor.

DW / HT, BÖ

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