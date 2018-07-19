 İstanbul′da akademisyenler gözaltına alındı | TÜRKİYE | DW | 16.11.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

İstanbul'da akademisyenler gözaltına alındı

İstanbul’da bu sabaha karşı düzenlenen operasyonlarda Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı ile Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay gözaltına alındı.

Türkei Bosporus Universität (Getty Images/AFP/O. Kose)

İstanbul Enmiyet Müdürlüğü'nün sabaha karşı düzenlediği operasyonlarda öğretim üyeleri gözaltına alındı. Operasyonun tutuklu iş insanı Osman Kavala’nın kurduğu Anadolu Kültür adlı girişime yönelik olduğu, bu kapsamda girişimin yönetiminde oldukları gerekçesiyle Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay ve Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı'nın gözaltına alındığı belirtildi. Operasyonun içeriği hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.  Anadolu Kültür’ün genel koordinatörü Asena Günal ve danışmanları Çiğdem Mater ile Meltem Aslan da operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında.

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş Twitter hesabından yaptığı açıklamada, gözaltıları eleştirdi. Yarkadaş, "Bakan Mustafa Varank, beyin göçü yüzünden yurt dışına giden bilim insanlarına dün çağrı yapıyor, cazip imkanlar sunduklarını söylüyor ve ‚Dönün‘ çağrısında bulunuyordu. Turgut Tarhanlı ile Betül Tanbay'ın şafakta gözaltına alındığı bir ülkede kim ve nasıl bilim üretecek?" ifadesine yer verdi.

Yarkadaş bir başka paylaşımında ise "AKP özgürlükleri yok etmiş bilim insanlarına dava açtırmış ve akademik hayatı bitirmiştir" dedi.

HDP eski milletvekili Ufuk Uras da twitter hesabından gözaltılara dair şu paylaşımda bulundu:

Gözaltına alınan öğretim üyelerinin Anadolu Kültür adlı girişimin yönetiminde görev yaptığı belirtiliyor. Girişimin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Osman Kavala, 18 Ekim 2017 tarihinde Goethe Enstitüsü ile birlikte gerçekleştirilmesi planlanan bir projenin toplantısından döndüğü sırada İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı. Kavala, “Gezi eylemlerinin yöneticisi olmak” ve “15 Temmuz darbe girişimine katılmak” suçlamalarıyla 1 Kasım’da tutuklanmıştı. Kavala halen Silivri Cezaevi’nde bulunuyor.

DW / HT, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Türkiye'de OHAL'in değiştirdiği hayatlar

OHAL'i üç aylığına altıncı kez uzatan hükümet, terörle mücadele için uygulamanın sürmesinde kararlı. OHAL mağdurlarının yaşadıkları ise Türkiye'yi önümüzdeki dönemde nelerin beklediğine dair soru işaretlerini artırıyor. (19.01.2018)  

Akademisyenlerin beraat talebine ret

Türkiye'de Ocak 2016'da yayımlanan “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzalayan akademisyenlerden 10'u hâkim karşısına çıktı. Akademisyenlerin beraat talebi reddedildi. (05.12.2017)  

Barış imzacısı akademisyenlere hapis baskısı

"Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza atan akademisyenlerin yargılanmasına devam ediliyor. Bugüne kadar bildiriye imza atan en az 10 akademisyene, 1 yıl 3'er ay hapis cezaları verildi. (18.04.2018)  

Benzer içerik

Prof. Ayse Bugra

Ayşe Buğra: "Gezi'nin organizatörlüğü" suçlaması fantastik 19.07.2018

Dokuz aydır tutuklu olan iş insanı Osman Kavala’nın eşi Prof. Dr. Ayşe Buğra, DW Türkçe'ye konuştu. Buğra, iddianamenin henüz çıkmamış olmasını “kabul edilemez” buluyor.

Türkei Geschäftsmann Osman Kavala

Avrupa’dan Osman Kavala tepkisi 26.10.2017

Avrupa Parlamentosu’nda temsil edilen belli başlı siyasi gruplar, Türkiye’nin Adalet, İçişleri ve AB bakanlarına ortak bir mektup göndererek işadamı Osman Kavala’nın serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Türkei, Symbolfoto: Währung Türkische Lira

Yurt dışına para gönderen 417 kişi hakkında gözaltı kararı 02.10.2018

Türkiye'de yurt dışındaki 28 bin 88 hesaba, döviz kurları üzerinden yaklaşık 2,5 milyar lira gönderdikleri gerekçesiyle 417 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Türkiye'den Kaşıkçı için uluslararası soruşturma çağrısı

Kaşıkçı cinayeti konusunda şu ana kadar Suudi Arabistan ile yürüttüğü ortak soruşturma üzerinden ilerlemeyi tercih eden Türkiye, "artık uluslararası bir soruşturmanın şart olduğu" mesajını verdi. 

FOTO-GALERİ

Albert Einstein (Imago/UIG)

Tarihteki vejetaryen ünlüler

Et yememenin üstün zekalı olmayla bir ilişkisi olabilir mi? Zira insan, et yemeyen ünlü vejetaryenler listesine göz attığında bu hisse kapılmadan edemiyor. İşte tarihteki ünlü vejetaryenler: 