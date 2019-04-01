İstanbul'da adaylardan peşpeşe açıklamalar

İstanbul ile Ankara'daki bazı ilçelerde yeniden oy sayımları gerçekleşirken, Cumhur ve Millet ittifakları arasında giden başbaşa mücadeleyle ilgili adaylardan peşpeşe açıklamalar yapıldı.

AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da bir açıklama yaparak, "Seçim bitmiştir, şikayet, itiraz dönemi devam etmektedir" derken, oyların tekrar sayımının "ilk kez olmadığını" hatırlattı ve İstanbul'un dışındaki il ve ilçelerde de bu sürecin devam ettiğini belirtti.

Yıldırım, "Seçimin patronu Yüksek Seçim Kurulu'dur (YSK). Artık seçimin sahibi ne Ekrem İmamoğlu'dur ne de Binali Yıldırım'dır. Seçimin sahibi ve karar vericisi Yüksek Seçim Kurulu'dur. Sayın İmamoğlu’nun bu gerçeği görmesi, kabul etmesi gerekir" değerlendirmesinde bulundu.

İmamoğlu'na eleştiri

Yıldırım, resmi olmayan verilere göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını önde tamamlayan CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik açıklamalarda da bulundu.

"Mazbata kime verilirse başkan odur" diyen Yıldırım, İmamoğlu'nun mazbatayı almadan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatını kullanmasını eleştirdi. Yıldırım, "İstanbul Belediye Başkanı yazarak sağa sola gitmen, orada burada hava atmanın ne anlamı var?" diyerek eleştirilerini sürdürdü.

Bir gazetecinin sorusu üzerine, İmamoğlu'nun Salı günkü Anıtkabir ziyaretinde, Anıtkabir Özel Defteri'ni "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" olarak imzalamasını ise Yıldırım, "akla ziyan" bir tutum olarak nitelendirdi.

Yıldırım, YSK'nin alacağı "Karar açıklanmadan, itiraz süreçleri karara bağlanmadan, sorumsuzca davranmak, toplumu germek, ülkeye zarar verir, millete zarar verir, her şeyden önce adayın kendisine de zarar verir" sözlerini kaydetti.

"Gördüğüm kadarı ile bir sabırsızlık vardır" diyen Cumhur İttifakı adayı, "Sanki benim iki katım oy almış, seçimi kazanmış, biz de üç gün, beş gün daha oyalamak için pozisyon alıyoruz. Bunu şiddetle kınıyorum" şeklinde konuştu.

Yıldırım, "Ben verilen oya bakmıyorum, verilen oyun zayi olmasının önlenmesi gibi bir sorumluluk taşıyorum" sözlerini vurguladı.

İmamoğlu'na atfen "İş bitti, mazbatısını aldı, ilk tebrik edecek benim" diyen Yıldırım, "ama tersi gerçekleşirse, aynı davranışı kendisinden beklemek hakkımdır" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu

İmamoğlu'ndan karşı hamle

Yıldırım'ın açıklamalarından sonra bir basın toplantısı da CHP ve MHP'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu tarafından düzenlendi.

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildiğini hatırlatan İmamoğlu, seçim sonuçlarına yapılan itirazlara değindi.

"Somut itirazlar, maddi hatalar düzeltilsin, ama bu şehrin 16 milyonunun iradesine saygı duyulmasını ve bu irade dışındaki hiçbir kutlamanın önemli olmadığını belirtmek istiyoruz" diyen İmamoğlu, kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi.

Yıldırım'ın, düzenlediği basın toplantısında İmamoğlu'na hitaben "Türk halkının sinirlerini bozmayın" ifadesine yanıt veren Millet İttifakı adayı şu açıklamada bulundu:

"'Türk halkının sinirlerini sakın bozmayın.' Benim sayemde millet gülüyor, herhalde farkında değil. Ben İstanbullu'ya huzur getirdim, gülümsemem insanların yüzünü güldürüyor. Mutluluğumun tarifi yok. Biz kimsenin sinirini bozmayız. Sinirini bozan unsurlarla mücadele ederiz. Keşke gece boyunca bu ülkenin sinirlerini bozan Anadolu Ajansı'na tek bir cümle söyleseydiniz. Sinirleri biz bozmayız ama mücadelemizi veririz."

"Teşekkürler İstanbul" afişlerine eleştiri

İmamoğlu, henüz resmi sonuçlar ilan edilmemişken İstanbul'da çeşitli noktalara asılan ve üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım fotoğrafıyla "Teşekkürler İstanbul" ifadesi yer alan afişlerle ilgili de konuştu.

CHP ve MHP'nin ortak adayı, "Afiş astınız. '25 belediye kazandık, onları kutlayamaz mıyız?' dediniz. O insanlarla ben çalışacağım ve onlara haksızlık yaptınız. Keşke kendi fotoğrafınız yerine onların fotoğraflarını assaydınız" ifadesini kullandı.

Kendisine yönelik "oy hırsızı" yakıştırmasına da yanıt veren İmamoğlu, "Oy hırsızı diyorlar. Ben bir tek hırsızlık bilirim, o da gönül hırsızlığı yapmamdır. Bu kentte yaşayan herkesin gönüllerini kazanmaya geliyorum" dedi.

İmamoğlu sözlerini tamamlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir çağrıda bulundu. Aday, "Erdoğan bu sürece mutlaka katkı sunmalıdır ve bu sürecin normalleşmesi, Türkiye'nin ekonomisinden iç huzuruna kadar önemli bir katkıdır. Sayın Erdoğan, lütfen bu sürece katkı sununuz ve bu süreci toparlayınız. İstirham ediyorum" dedi ve "Hizmeti konuşturalım, hizmeti koşuşturalım" diye ekledi.

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DW/JD,ÇÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe