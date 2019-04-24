 İstanbul′da 5 bin 315 seçmen daha araştırılacak | TÜRKİYE | DW | 26.04.2019

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TÜRKİYE

İstanbul'da 5 bin 315 seçmen daha araştırılacak

YSK, AKP'nin kısıtlı seçmen statüsündeyken oy kullandığını iddia ettiği 5 bin 315 kişinin daha araştırılmasına karar verdi. İstanbul'da bu nedenle incelenecek seçmen sayısı 46 bini geçti. İYİ Parti'den itiraz geldi.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 5 bin 315 kısıtlı seçmenin İstanbul seçimlerinde oy kullandığını iddia eden AKP'nin bu konuda sunduğu dilekçeyle ilgili ara kararını verdi. Alınan karara göre, söz konusu seçmenler, ilçe seçim kurullarınca beş gün içinde araştırılacak.

AA'nın haberine göre, AKP'nin YSK Temsilcisi Recep Özel, 5 bin 315 seçmenin isimlerinin yer aldığı listeyle birlikte bu kişiler hakkındaki mahkeme kararlarını YSK'ya sunduklarını söyledi.

YSK, 23 Nisan'daki ara kararında, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için yaptığı olağanüstü itiraz üzerine 41 bin 132 seçmenin araştırılmasına karar vermişti. YSK, ilçe seçim kurullarına bu araştırmayı yapması için beş gün süre tanımıştı.

AKP'li Özel, YSK'nın bugün verdiği kararın süreci biraz daha uzatabileceğini ifade ederek, "Ancak ilçe seçim kurullarımız çok hızlı hareket ediyorlar. Bazı ara kararları yerine getirme noktasında toplantılarını, araştırmalarını yapıyorlar. Peyderpey cevaplar gelmeye başlayacak" dedi.

İYİ Parti'den itiraz

İYİ Parti, YSK'nın bugün 5 bin 315 seçmen hakkında verdiği karara itiraz etti. İtiraz dilekçesinde; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 17 Nisan'da mazbatasını aldığı, olağanüstü itirazların ise mazbata verildikten sonra yedi gün içinde yapılması gerektiğine dikkat çekildi. Dilekçede, AKP'nin bugün yaptığı itirazın kanunda belirtilen süre içinde gerçekleşmediğine vurgu yapılarak, YSK'nın verdiği araştırma kararının kaldırılması talep edildi.

DW,DHA/CÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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