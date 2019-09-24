 İstanbul′da şiddetli deprem | TÜRKİYE | DW | 26.09.2019

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TÜRKİYE

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Silivri açıkları olduğu belirtildi.

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İstanbul'da bugün art arda deprem meydana geldi. Son depremin büyüklüğünün 5.7 olduğu açıklandı. 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Twitter'da yaptığı paylaşımda, depremin Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 13:59 sıralarında meydana geldiğini belirterek büyüklüğünün 5.7 olduğunu açıkladı. Depremin derinliği 12,6 kilometre olarak ölçüldü. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 5.8 olarak açıkladı. 

Kandilli Rasathanesi Marmara Denizi Silivri açıklarında sabah saatlerinde de 3.1, 3.7 ve 3.6 şiddetinde, Akdenizde de 3.2 ve 3.3 şiddetinde depremler olduğunu duyurmuştu.

Deprem vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Birçok okul ve bina deprem nedeniyle boşaltıldı. 

DW/SSB, HT

©Deutsche Welle Türkçe

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