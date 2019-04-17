İstanbul'a Yeni Bir Başlangıç Buluşması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "İstanbul'a Yeni Bir Başlangıç" sloganıyla Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'nda düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.

“İstanbul'da yeni nesil belediyecilik anlayışı hakim olacak” diyen İmamoğlu, “Bu şehirde ben yaptım oldu anlayışı son bulacak. Danışarak, tartışarak, ortak sese ve ortak akla kulak vererek kararlar vereceğiz. Yapbozlara, yeşili yok eden, insan sağlığını ihmal eden tüm uygulamalara son vereceğiz. Bu şehrin nimetlerini asla ganimet sananlardan olmayacağız!” şeklinde konuştu.

İmamoğlu, "Ben seçimleri değil biliyorsunuz ki sizlerin kalplerini kazanmayı yeğlerim. 31 Mart İstanbul Yerel Seçimleri tarihe geçmiştir. Bu seçimden herkesin özellikle de siyasetçilerin alacağı dersler vardır. Ben bu seçimden çıkan üç temel dersi hatırlatmak istiyorum. Birincisi; siyaset her koşulda sevgi, sayg, centilmenlik içerisinde yapılmalıdır. Hem vatandaşlara hem de siyasi rakiplere karşı bu centilmenlikten asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. İkincisi; siyasetin temel amacı insanların mutluluğudur. Özellikle de çocuklarımızın mutluluğudur. Siyaseti öncelikle bu sorumlulukla düşünüp davranmalıyız. Üçüncüsü; herkesin dünya görüşü, değerleri, inançları farklı olabilir. Ama bunları yarıştırmanın, bunları çatıştırmanın adı asla ama asla siyaset değildir. Siyaset kendi değerlerinden kendi dünya görüşünden, inancından, felsefenden yola çıkarak neyi nasıl yaptığınla, hangi sorunlara nasıl çözümler ürettiğinle ilgili bir şeydir. Siyaset; her şeyden çok çözüm üretme işidir" şeklinde konuştu.

Video izle 00:56 Paylaş İmamoğlu: Bu hareketi yapanlar talimat almış kişilerdir E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3HBTx İmamoğlu: Bu hareketi yapanlar talimat almış kişilerdir

"Bu hareketi yapanlar talimat almış kişilerdir"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıran kişilerin "talimat aldığını" söyledi. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na Ankara'da yapılan saldırıyla ilgili olarak "Ne yazık ki bugün talihsiz bir olay yaşandı. Ama kendisi çok iyi. Orada bu hareketi yapan vatandaşlarımız değil, bu hareketi yapanlar talimat almış kişilerdir. Benim vatandaşım öyle bir şey yapmaz. Göreceksiniz bu sefer sevgi ve saygı kazanacak" şeklinde konuştu.

"Terörü lanetliyorum"

Seçimi kazanma sevincini paylaştıklarını söyleyen İmamoğlu, "Ama ne yazık ki bir yanımız keder dolu. Irak sınırında devam eden operasyonlarda şehit olan askerlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Terörü lanetliyorum. Allah'ım milletimizi terör örgütlerinden her daim korusun. Birliğimiz bütünlüğümüz daim olsun. Bir millet sevinçte ve kederde ortak olabiliyorsa millettir. Vatandaşların bir bölümünün sevici başka vatandaşların gönlünü kırıyorsa orada bir sorun var demektir" diye konuştu.

DHA/BW,SÖ

©Deutsche Welle Türkçe