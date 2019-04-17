 İstanbul′a Yeni Bir Başlangıç Buluşması | TÜRKİYE | DW | 21.04.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

İstanbul'a Yeni Bir Başlangıç Buluşması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "İstanbul'a yeni bir başlangıç" sloganıyla Maltepe'de düzenlenen mitingde "yeni nesil belediyecilik" sözü verdi. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na saldıran kişilerin talimat almış olduğunu söyledi.

Türkei Imamoglus Kundgebung Ein neues Start zu Istanbul (DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "İstanbul'a Yeni Bir Başlangıç" sloganıyla Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'nda düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.

“İstanbul'da yeni nesil belediyecilik anlayışı hakim olacak” diyen İmamoğlu, “Bu şehirde ben yaptım oldu anlayışı son bulacak. Danışarak, tartışarak, ortak sese ve ortak akla kulak vererek kararlar vereceğiz. Yapbozlara, yeşili yok eden, insan sağlığını ihmal eden tüm uygulamalara son vereceğiz. Bu şehrin nimetlerini asla ganimet sananlardan olmayacağız!” şeklinde konuştu.

Türkei Imamoglus Kundgebung Ein neues Start zu Istanbul

İmamoğlu, "Ben seçimleri değil biliyorsunuz ki sizlerin kalplerini kazanmayı yeğlerim. 31 Mart İstanbul Yerel Seçimleri tarihe geçmiştir. Bu seçimden herkesin özellikle de siyasetçilerin alacağı dersler vardır. Ben bu seçimden çıkan üç temel dersi hatırlatmak istiyorum. Birincisi; siyaset her koşulda sevgi, sayg, centilmenlik içerisinde yapılmalıdır. Hem vatandaşlara hem de siyasi rakiplere karşı bu centilmenlikten asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. İkincisi; siyasetin temel amacı insanların mutluluğudur. Özellikle de çocuklarımızın mutluluğudur. Siyaseti öncelikle bu sorumlulukla düşünüp davranmalıyız. Üçüncüsü; herkesin dünya görüşü, değerleri, inançları farklı olabilir. Ama bunları yarıştırmanın, bunları çatıştırmanın adı asla ama asla siyaset değildir. Siyaset kendi değerlerinden kendi dünya görüşünden, inancından, felsefenden yola çıkarak neyi nasıl yaptığınla, hangi sorunlara nasıl çözümler ürettiğinle ilgili bir şeydir. Siyaset; her şeyden çok çözüm üretme işidir" şeklinde konuştu.

Video izle 00:56

İmamoğlu: Bu hareketi yapanlar talimat almış kişilerdir

"Bu hareketi yapanlar talimat almış kişilerdir"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıran kişilerin "talimat aldığını" söyledi. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na Ankara'da yapılan saldırıyla ilgili olarak "Ne yazık ki bugün talihsiz bir olay yaşandı. Ama kendisi çok iyi. Orada bu hareketi yapan vatandaşlarımız değil, bu hareketi yapanlar talimat almış kişilerdir. Benim vatandaşım öyle bir şey yapmaz. Göreceksiniz bu sefer sevgi ve saygı kazanacak" şeklinde konuştu.

"Terörü lanetliyorum"

Seçimi kazanma sevincini paylaştıklarını söyleyen İmamoğlu, "Ama ne yazık ki bir yanımız keder dolu. Irak sınırında devam eden operasyonlarda şehit olan askerlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Terörü lanetliyorum. Allah'ım milletimizi terör örgütlerinden her daim korusun. Birliğimiz bütünlüğümüz daim olsun. Bir millet sevinçte ve kederde ortak olabiliyorsa millettir. Vatandaşların bir bölümünün sevici başka vatandaşların gönlünü kırıyorsa orada bir sorun var demektir" diye konuştu.

DHA/BW,SÖ

©Deutsche Welle Türkçe

 

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

İmamoğlu: Bu hareketi yapanlar talimat almış kişilerdir  

Benzer içerik

Türkei Ekrem Imamoglu

Ekrem İmamoğlu görevi devraldı 17.04.2019

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının ardından görevi de devraldı. İstanbullulara seslenen İmamoğlu, "dünyanın en demokrat belediye başkanlığını vaat" ettiğini söyledi.

Türkei, Istanbul: Ekrem Imamoglu

Ekrem İmamoğlu Ankara'ya gitti 02.04.2019

İstanbul'daki seçim sonuçlarıyla ilgili tartışmalar sürerken Ekrem İmamoğlu Ankara'ya gitti. İmamoğlu Kılıçdaroğlu ve Akşener'le görüşecek.

Ekrem İmamoğlu, türkischer Politiker der Republikanischen Volkspartei

31 Mart'tan mazbataya kadar neler oldu? 18.04.2019

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri yakın tarihte görülmemiş derecede uzun süren bir itiraz sürecine sahne oldu. DW Türkçe, seçim gecesinden bu yana gün gün, saat saat yaşananların derlemesini yaptı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

“Barış için Akademisyenler” davaları: “Biz suç işlemedik”

Prof. Füsun Üstel, barış bildirisine imza attığı için yargılananlardan cezası kesinleşerek cezaevine girecek ilk isim olacak. DW Türkçe, bildiriye imza atan akademisyenlerin karşılaştıkları süreçleri araştırdı.  

FOTO-GALERİ

World Press Photo Contest 2019 | Gewinner Photo of the Year (Getty Images/John Moore)

Dünya Basın Fotoğrafı Ödülleri: 2019'un en çarpıcı kareleri

ABD sınırından tüyler ürpertici kareler, nesli tükenmekte olan doğanlar, Rusya ve ABD'deki "vatanseverlik" kampları… Dünya Basın Fotoğrafları Ödülleri'nin kazananları arasında yine birbirinden çarpıcı kareler yer aldı.  