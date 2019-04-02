İstanbul ve Ankara'da yeniden oy sayımı

Pazar günkü yerel seçim sonrası Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) İstanbul'daki geçersiz oyların tekrar sayımı için ilçe seçim kurullarına yaptığı başvuru sonrasında 15 ilçede geçersiz, Çatalca, Silivri ve Kartal 1'inci Seçim Bölgesi'nde ise tüm oyların tekrar sayımına başlandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İl Seçim Kurulu'nun geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönünde Salı günü verdiği kararın Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından kaldırılmasının ardından ilçe seçim kurulları harekete geçti.

Bu doğrultuda Küçükçekmece, Beyoğlu, Başakşehir, Maltepe, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Fatih, Tuzla, Sarıyer, Ataşehir, Beykoz, Şile, Bayrampaşa ve Ümraniye ilçe seçim kurullarında geçersiz oyların sayımı yapılıyor.

Öte yandan Ankara'dan da benzer bir haber geldi. AA'nın bildirdiğine göre AKP'nin itirazıyla başkentin 11 ilçesinde büyükşehir belediye başkanlığı için kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

Buna göre Polatlı, Çubuk, Pursaklar, Altındağ, Gölbaşı, Şereflikoçhisar, Keçiören, Sincan, Bala, Çankaya ve Çamlıdere'de İlçe Seçim Kurullarının verdiği karar uyarınca tekrar sayım yapılacak.

YSK: Geçersiz oyların sayılması ilk değil

İstanbul'daki seçim sonuçlarıyla ile ilgili tartışmalar devam ederken YSK Başkanı Sadi Güven de sabah saatlerinde bir açıklama yaptı.

YSK Başkanı Sadi Güven

Televizyonlarda canlı yayınlanan konuşmasında Güven, İstanbul'da sekiz ilçede geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararının YSK tarafından kaldırılması hakkında şu sözleri sarf etti:

"Bu kararın gereği yapılmaktadır...Bana intikal eden bilgiye göre geçersiz oyların tekrar sayılması istenmiş. Bu ilk defa alınan bir karar değil. Bundan önceki seçimlerde de ilçe seçim kurullarımız yeniden sayım kararı verip de bu sayım kararı üzerine sayımlar yeniden başladığında bir yerde bu sayımın artık kesilemeyeceğini sonuna kadar gidilmesi gerektiğine karar verildi. İstanbul'daki hadise de budur. Biz sayımın yapılıp yapılmaması gerektiği hususunu incelemedik. Sadece fiilen sayıma karar veren ilçelerin sayım işlemini başlatmasından sonra bunun artık durdurulamayacağını çünkü bir aşamada durdurulmasının bazı siyasi partiler leh ve alyehte sonuçlar doğurabileceğini öngürdük."

Bundan önceki YSK kararlarının da bu yönde olduğunu belirten Güven, "Sayım sonucunda sadece itiraz eden siyasi parti açısından değerlendirme yapılmıyor...Geçersiz oy pusulası kriterlerine uygun geçersizlik nedenlerinin değerlendirip değerlendirmediğine bakılıyor. Bazen itiraz edenlerin değil etmeyenlerin de lehine sonuçlandığı olabiliyor" şeklinde konuştu.

Güven bugüne kadar YSK'nın kararlarının "bunun sonuna kadar gidilmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması yönünde" olduğunu belirterek "normal seçim süreci içinde bugüne kadar hep olagelen hadiselerdir" diyerek, hukuki itiraz süreci içindeki işlemler olduğunu söyledi.

31 Mart yerel seçimleri sonrasında AKP'nin usulsüzlük iddiasıyla çeşitli il ve ilçelerde sonuçlara itirazda bulunması sonrasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul'daki itirazları görüşmek için toplanmış İstanbul'da bazı ilçelerde yeniden sayımın durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırmıştı.

YSK, oy çokluğuyla ilçe seçim kurullarının yeniden sayım kararı ile bu işleme başlanmış ise bunun sonuçlandırılması ve yeniden yapılan sayımla ortaya çıkan sonucun, tüm siyasi parti ve bağımsız adaylar yönünden geçerli olması gerektiğine karar vermişti.

İstanbul İl Seçim Kurulu ise CHP'nin, ''yeniden oy sayımının tedbiren durdurulmasına'' ilişkin talebini kabul ederek, sayımın tedbiren durdurulmasını kararlaştırmıştı.

Ömer Çelik

Çelik: Saygı duyacağız

Öte yandan AKP Sözcüsü Ömer Çelik de partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, değerlendirmelerde bulundu.

Seçim sonuçlarına itiraz sürecinin sadece AKP'nin sandıkların başında, tek başına bulunarak yürüttüğü bir süreç olmadığına dikkati çeken Çelik, "Bütün partilerin gözlemcileri orada... Sürecin patronu hukuktur, yani Yüksek Seçim Kuruludur" ifadesini kullandı.

Şeffaflıktan yana olduklarını dile getiren Çelik, "Sürecin patronu YSK'dır. Hukuk işlemektedir. Hukuki prensiplere bağlılıkla bu işi yürütmekteyiz. YSK'nın itibarını korumak hepimizin vazifesidir. YSK nihai sonucu yayınladığında da hepimiz buna saygı duyacağız" dedi.

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DW/SSB,ÇÖ,HT,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe