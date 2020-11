İstanbul ve Ankara'da 65 yaş üstüne kısıtlama

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10:00-­16:00 saatleri arasında, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verilmiştir" denildi. Uygulama 12 Kasım perşembe günü başlayacak.

Tedbirlere aykırı hareket edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği de belirtildi.

Ankara Valiliği de aynı şekilde 65 yaş ve üzerindekilere sokağa çıkma kısıtlamaları getirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun bugün Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplandığı bildirildi. Koronavirüs salgınındaki artışlara bağlı olarak birçok Avrupa ülkesinde tedbir kararları alındığı belirtilen açıklamada, Türkiye'de de hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin belirlendiği kaydedildi. Buna göre 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00- 20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine dair karar değiştirildi. Yeni karara göre 65 yaş ve üzeri vatandaşlar her gün 10.00- 16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

Açıklamada, kısıtlama hükmünden muaf tutulacak 65 yaş ve üzeri kişiler, şu şekilde belirtildi:

"10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan; kamu görevinin niteliği mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri ve benzeri olmak üzere kamu görevlileri, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK Hizmet Belgesi, Vergi Kaydı, Şirket Yetki Belgesi, Oda veya birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının, muaf tutulmasına karar verildi."

Uygulamaya riayet etmeyenler İstanbul'da olduğu gibi Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezasına çarptırılabilecek. Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında hakkında adli işlem başlatılabilecek.

DW / HT,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe