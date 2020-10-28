 İstanbul ve Ankara′da 65 yaş üstüne kısıtlama | TÜRKİYE | DW | 10.11.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

İstanbul ve Ankara'da 65 yaş üstüne kısıtlama

Ankara ve İstanbul’da koronavirüsle mücadele çerçevesinde 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlamaları getirildi. Her iki ilde de 65 yaş ve üzerindekiler 10:00-16:00 saatleri arasında dışarıya çıkabilecek.

default

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10:00-­16:00 saatleri arasında, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verilmiştir" denildi. Uygulama 12 Kasım perşembe günü başlayacak. 

Tedbirlere aykırı hareket edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği de belirtildi.

Ankara Valiliği de aynı şekilde 65 yaş ve üzerindekilere sokağa çıkma kısıtlamaları getirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun bugün Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplandığı bildirildi. Koronavirüs salgınındaki artışlara bağlı olarak birçok Avrupa ülkesinde tedbir kararları alındığı belirtilen açıklamada, Türkiye'de de hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin belirlendiği kaydedildi. Buna göre 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00- 20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine dair karar değiştirildi. Yeni karara göre 65 yaş ve üzeri vatandaşlar her gün 10.00- 16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

Açıklamada, kısıtlama hükmünden muaf tutulacak 65 yaş ve üzeri kişiler, şu şekilde belirtildi:

"10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan; kamu görevinin niteliği mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri ve benzeri olmak üzere kamu görevlileri, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK Hizmet Belgesi, Vergi Kaydı, Şirket Yetki Belgesi, Oda veya birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının, muaf tutulmasına karar verildi."

Uygulamaya riayet etmeyenler İstanbul'da olduğu gibi Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezasına çarptırılabilecek. Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında hakkında adli işlem başlatılabilecek.

DW  / HT,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Koca'dan İstanbul uyarısı: Durum kontrolden çıkabilir

Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini geçerken Sağlık Bakanı Koca İstanbul konusunda uyardı. Koca, önlemlere uyulmaması durumunda ağır bedel ödeneceği uyarısı yaptı.  

Sağlık çalışanlarına istifa ve izin yasağı

Koronavirüs vakalarının artığı Türkiye'de yeni önlemler alınıyor. Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgını sürecinde hiçbir sağlık personelinin istifa talebi kabul edilmeyeceğini açıkladı.  

Türkiye'de yeni korona önlemleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. Buna göre, lokanta, restoran, kuaför ve düğün salonları 22.00'de kapanacak, kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecek.  

Benzer içerik

Türkischer Gesundheitsminister Fahrettin Koca

Koca'dan İstanbul uyarısı: Durum kontrolden çıkabilir 28.10.2020

Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini geçerken Sağlık Bakanı Koca İstanbul konusunda uyardı. Koca, önlemlere uyulmaması durumunda ağır bedel ödeneceği uyarısı yaptı.

Türkei | Hochzeit in Ankara | Coronavirus

Ankara’da 65 yaş ve üzerine ek korona önlemleri 17.08.2020

Ankara’da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların düğün, cenaze, pazaryeri gibi toplu alanlarda bulunmaları kısıtlandı. Açık hava düğünlerinin de iki saatle sınırlandırılacağı belirtildi.

Türkei Istanbul | Coronavirus | Patient im Cerrahpasa-Krankenhaus

İstanbul’da pandemi: 35 hastaya bir uzman bakıyor 15.10.2020

Prof. Bülent Tutluoğlu, grip mevsimi öncesinde pandemi hastanelerindeki kadro sıkıntısına dikkat çekerek önlem çağrısı yaptı. Tutluoğlu’na göre kış mevsiminin gelmesiyle acil servisler bloke olabilir.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

COVID-19 nedeniyle en az 325 işçi hayatını kaybetti 

Koronavirüs pandemide çalışmak zorunda olan özellikle de işçi kesimi için büyük bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin verilerine göre, iş yerlerinde alınmayan önlemler nedeniyle COVİD-19'dan hayatını kaybeden işçilerin sayısı arttı.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  