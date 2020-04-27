İstanbul Valiliği: 3 günlük kısıtlamada 4 bin 242 idari işlem

İstanbul Valiliği, 1-3 Mayıs tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kural ihlali yaparak sokağa çıkanlar hakkında 4 bin 242 idari işlem yapıldığını açıkladı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'da 1-3 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenler hakkında 4.242 idari işlem uygulandı. Kurallara uyan tüm İstanbullulara teşekkür ediyoruz. Sosyal mesafe kuralına uyalım, maske, takalım ve zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım" denildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 1-3 Mayıs tarihleri arasında uygulanan ve gece yarısı sona eren üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası "Rehavete kapılmayın" uyarısında bulundu. Soylu sosyal medyadan yaptığı çağrıda, "Her sokak kısıtlaması sonrası günler önemlidir. Üç günlük tedbirimiz sonrası rehavete kapılmayalım Pazartesi, salı sosyal mesafeye, alışveriş yoğunluğuna, caddelerde kalabalık olmamaya dikkat edelim" ifadesini kullandı.

DHA/TY

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