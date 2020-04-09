 İstanbul trafiğinde koronavirüs durgunluğu | TÜRKİYE | DW | 09.04.2020

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TÜRKİYE

İstanbul trafiğinde koronavirüs durgunluğu

Koronavirüs salgınına karşı getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları İstanbul'da toplu taşıma kullanımını yüzde 82,7, iki yaka arasındaki geçişleri yüzde 52,8 azalttı, hız ortalamaları yükseldi.

Türkei Istanbul Coronavirus (DHA/Ersan San-Murat Korkmaz)

Türkiye'de 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasının ortaya çıkması sonrasında alınan önlemler ve sokağa çıkma kısıtlamaları trafik yoğunluğunu da azalttı.

İstanbul İstatistik Ofisi verilerine göre İstanbul'da toplu taşımada yüzde 82,7'lik düşüş yaşanırken Avrupa ve Anadolu yakaları arasındaki geçişler yüzde 52,8 oranında azaldı.

İlk koronavirüs vakası teyit edilmeden önce 2-6 Mart tarihleri arasında toplu taşımada ortalama günlük yolcu sayısı 7 milyon 505 bin 188 iken bu sayı 23-27 Mart aralığında 1 milyon 299 bin 325'e geriledi. Mart ayında toplu taşımayı kullananların yüzde

49,1'i otobüsü, yüzde 28,8'i ise metro ve tramvayları tercih etti.

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakaları arasındaki geçişlerde de 11 Mart sonrasında yüzde 52,8'lik azalma kaydedildi.

Ana arterlerde güzergah başına ortalama araç sayısı yüzde 35,8 azaldı.

İstanbul trafiğinde zirve noktası ise sabah işe gitme saatleri olan 08.00-09.00 aralığından akşam 17.00-18.00'e kaydı.

Yolların boşalması ortalama hız düzeyini de artırdı. Hafta içi 17.00-19.00 saatleri arasında koronavirüs öncesi saatte 54 kilometre olan hız ortalaması, koronavirüs önlemlerinin yürürlüğe girmesi sonrasında saatte 68 kilometreye yükseldi.

DW/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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