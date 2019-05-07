İstanbul seçime gidiyor

TSİ 14.10 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. İmamoğlu, ziyarete ilişkin olarak, "Bir avuç insanın yaptığı bu yanlışın asla burada kalmayacağını ve demokrasi yoluyla cevapların verileceği konusunda yol yürüyeceğimizi belirtmek istedim. Kendileriyle bu yönde karar birliğimiz var" dedi.

TSİ 13.30 CHP meclis grup toplantısı düzenlendi. İnternet üzerinden canlı yayınlanan toplantıda, Genel Başkan Kılıçdaroğlu, "Milletin iradesine, demokrasiye kumpas kurdular. Kiminle? YSK'daki bazı hakimlerle kumpas kurdular. Biz dürüst davranan bir YSK istiyoruz." diye konuştu. Kılıçdaroğlu, "Ortada bir hukuk cinayeti var. 23 Haziran'da bu millet yeniden tarih yazacak" dedi.

TSİ 13.05 CHP olağanüstü Parti Meclisi sonrası Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı. İmamoğlu, "Demokrasimize büyük bir darbe vurulmuştur. Bu süreci hep birlikte tamir etmeliyiz. Gerçekten her şey çok güzel olacak. Hep beraber çok güzel işler başaracağız, hem ülkemiz hem demokrasimiz adına" dedi.

TSİ 12.50 HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli grup toplantısında "demokrasi ittifakı" çağrısında bulundu.

Temelli, "Nerede bir haksızlık hukuksuzluk varsa, HDP orada olacak. HDP’siz 31 Mart olmazdı, HDP'siz gelecek de olmaz" dedi.

Temelli, 23 Haziran'da nasıl bir tutum izleyeceklerine ilişkin olarak "Bizim ne yapacağımıza zaman harcamayın, asıl siz ne yapacaksınız? Yine Muş seçimleri çalınırken, Malazgirt çalınırken, ne yaptınız? İşte demokrasi mücadelesi, bazı hukuksuzluklara sırt çevirerek, bazılarına karşı gelerek olamaz. Demokrasi mücadelesi bütünlüklü bir mücadeleye ihtiyaç duyar" dedi.

Temelli, "Türkiye’nin özlemini duyduğu barışın yolunu açmak için mücadele ettik. Dün ne yaptıysak yarın da onu yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

TSİ 13.00 CHP Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı olağanüstü toplantıda sonunda "Boykot yok" denilerek seçime gidilme kararı alındı.

TSİ 11.00 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında, iptal edilen İstanbul seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Akşener, "Sadece 31 Mart seçimlerinde değil, Sayın Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanı seçildiği 24 Haziran seçiminde de, sandık kurullarını incelemeyi düşünmüyor musunuz?" diye sordu. Akşener, "Bu karar, sonucu büyük olgunlukla karşılayarak iradesine saygıyı hak eden Ak Parti’ye ve MHP’ye oy vermiş vatandaşlarımızın iradesini de hiçe saymaktır" değerlendrmesinde bulundu.

TSİ 11.00 Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı. 23 Haziran'a kadar istanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İBB başkanlığına vekalet edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, yenilecek seçimlerde "Adayımız da Binali Yıldırım Bey’dir" dedi

TSİ 10.00 Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında konuştu. Erdoğan: "Seçmenin iradesi alenen gasp edildi. Ciddi usulsüzlükler, kanuna aykırı durumlar olduğunu gördük" dedi. Erdoğan, YSK'nin kararını "hakemliği milli iradeye bırakacak en doğru adım" sözleriyle değerlendirdi.

TSİ 10.00 CHP Parti Meclisi, YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yönelik kararının ardından, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebiyle milletvekillerinin de katılımıyla olağanüstü toplandı. Toplnatı öncesi açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çok güzel şeyler olacak, hiç kimse meraklanmasın. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Her şeye karşın getireceğiz. Mücadelemiz demokrasi için olacak" dedi.