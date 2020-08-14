 İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması için mücadeleye devam mesajı | TÜRKİYE | DW | 14.08.2020

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TÜRKİYE

İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması için mücadeleye devam mesajı

Kadın örgütleri İstanbul Sözleşmesi’nin zaten “yerli ve milli” olduğunu belirtirken, sözleşmenin bütün maddelerinin uygulanması için mücadeleyi sürdüreceklerini dile getiriyor.

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İstanbul Sözleşmesi tartışmaları devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 19'uncu kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşmada İstanbul Sözleşmesi'ne dair mesajları, tartışmalara konan "son nokta” olarak değerlendirilirken, kadın örgütleri sözleşmenin bütün maddelerinin uygulanması için mücadeleyi sürdüreceklerini dile getiriyor.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'nden çekilip çekilmeme tartışmalarına "son noktayı” koyduğunu belirtti.

İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme konusundaki tartışmalarla ilgili konuşmasında aileninin öneme vurgu yapan Erdoğan, aile kurumunu zayıflatacak hiçbir işin içinde yer almayacaklarının altını çizmişti. Erdoğan, "Şimdiye kadar oluşan uluslararası külliyatından da istifade ederek tercüme metinler yerine artık kendi çerçevemizi kendimiz belirlememiz gerekiyor” şeklinde konuşmuştu.

Erdoğan’ın kadın ve erkeği eşit gören bir yaklaşım sergilediğini düşünen Güllü, İstanbul Sözleşmesi'nin yerine başka bir metin hazırlanmayacağına inandığını, bu metnin zaten "Türkçeden İngilizceye çevrildiği için tamamen yerli ve milli bir sözleşme” olduğunu söyledi. Güllü, "Yeni bir sözleşme ankara da yapılacak derken aslında 62-84’te bazı düzenlemelerin özellikle yargılama sürecinin devam edeceği konusunda mesajlar aldım” dedi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav da Erdoğan'ın sözlerini "Cumhurbaşkanı yaptığı konuşmada adını anmasa da İstanbul sözleşmesinin bu dört temeliyle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. ‘Kadın-erkek eşittir dedi, eşit haklara sahiptir' dedi” sözleriyle değerlendirdi.

Kav, İstanbul Sözleşmesi'nin tüm maddelerinin uygulanması için mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Kav, "Madem yerli ve milli yasalar yapılmak isteniyor, sözleşmenin söylediği diğer temel adımların yasalarını yapalım. Madem bu kadar yerli ve milli çalışmalar da yapmak istiyoruz o zaman şu ana kadar yasalarımıza yansımış olan 6284’ü tam ve etkin uygulayalım” şeklinde konuştu.

DW/HK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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İstanbul Sözleşmesi tartışmaları devam ediyor  

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