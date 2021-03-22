 ″İstanbul Sözleşmesi′nden vazgeçmiyoruz″ | TÜRKİYE | DW | 27.03.2021

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TÜRKİYE

"İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz"

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine tepki gösteren kadınlar Kadıköy'de protesto gösterisi düzenledi. Kadınlar, "Yaşama hakkımızın güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz" dedi.

Türkei Istanbul Proteste Frauen

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesineyönelik tepkiler bugün de sürdü.

İstanbul'da "İstanbul Sözleşmesi için sokaktayız" sloganıyla eylem düzenleyen kadınlar Kadıköy Beşiktaş İskelesi'nde bir araya geldi. 

İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararını protesto eden kadınların Kadıköy Rıhtım’a çıkmalarına izin vermeyen polis, barikatlar kurarak müdahale etti. Kararlarında ısrar eden kadınlar, Rıhtım’a çıkarak eylemlerini gerçekleştirdi.

Eylemde yapılan basın açıklamasında, "Açıkça söylüyoruz: Ya görevinizi yapın ya da istifa edin, çünkü bizim bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz yok. Yaşama hakkımızın güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi’nden de, tek bir hakkımızdan da vazgeçmiyoruz. Herkesi toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanana kadar mücadelemizi birlikte büyütmeye çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı.

İrem Kayıkçı, Feride Eralp ve Esil Bayrakçı tarafından okunan açıklamada, "İstanbul Sözleşmesi bizim. İstanbul Sözleşmesi hala yürürlükte ve her satırını uygulatana kadar mücadeleye devam edeceğiz" denildi.

Basın açıklamasında "Daha bu hafta içi, bir gün içinde en az 4 kadın öldürüldü. İstanbul Sözleşmesi’ni feshetmeye harcana çaba, uygulamak için harcansaydı hayatta olabilirlerdi. İstanbul Sözleşmesi’ni uygulamakla yükümlü olduğu halde uygulamayanlar, şiddeti önlemeyenler, cezasız bırakanlar, eşitliği sağlamayanlar bu cinayetlerin suç ortağı" ifadelerine yer verildi.

Türkei Istanbul Proteste Frauen

Türkiye 19 Mart gecesi Cumhurbaşkanlığı kararı ile İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nden çekilmişti.

Kararda, "Türkiye Cumhuriyeti adına 11/5/2011 tarihinde imzalanan ve 10/2/2012 tarihli ve 2012/2816 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile onaylanan "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereği karar verilmiştir" ifadeleri yer almıştı.

DW/BÖ,SÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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